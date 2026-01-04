Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

© LETA 4 января, 2026 13:34

Скорее всего, новый год будет похож на предыдущий, который в работе парламента охарактеризовался предвыборным популизмом. Такую оценку агентству LETA дал глава фракции "Нового единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

По его прогнозу, популистские тенденции могут сохраниться и в дальнейшем, поэтому одна из главных задач- не допустить опасных популистских решений, которые парламент может попытаться принять в "предвыборном угаре".

Юревицс считает важным завершить отложенную ранее работу по сокращению бюрократии, что потребует дополнительных поправок к законам. Рабочая группа по сокращению бюрократии выступит с предложениями, и парламент должен будет претворить их в жизнь быстро и без задержек, как было ранее, подчеркнул депутат.

Кроме того, Юревицс сделал акцент и на наведение порядка в иммиграционной политике. По его мнению, законы об иммиграции должны быть строже и понятнее, чтобы Латвия могла привлекать квалифицированных людей, полезных для экономики, и отвергнуть тех, кто пытается воспользоваться системой, не принося государству добавленной стоимости.

Кабмин уже принял доклад о необходимых поправках, и парламент должен принять их без промедления, подчеркнул политик.

Ещё одним приоритетом, по мнению Юревицса, является усиление/укрепление госязыка. В первой половине нынешнего года предусмотрено несколько инициатив, в том числе законопроект о повышении штрафов для лиц, агрессивно выступающих против госязыка или относящихся к нему с презрением, а также другие меры для усиления позиций госязыка. 

Карлис Даукштс, политолог и историк, на телеканале TV24 в программе Globuss подчеркнул, что основа безопасности Латвии - это не только международная дипломатия, но в основном готовность самого общества защищать свою страну.

Масштабное отключение электроэнергии произошло на юго-западе Берлина в результате возгорания вантового моста на электростанции Лихтерфельде, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesspiegel.

Помощник евродепутата Вилиса Криштопанса опубликовал в соцсетях пост, в котором он высказал своё отношение к комментарию Байбы Браже по поводу событий в Венесуэле. 

На следующей неделе мороз вернётся на всю территорию Латвии, снежный покров станет ещё толще - такой прогноз дают синоптики.

Уже завтра, то есть в понедельник, 5 января, жильцы дома на ул. Баускас, пострадавшего при взрыве газа, могут подавать заявления на съём временных квартир, сообщает Рижская дума.

В воскресенье, 4 января, на 57-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась писательница и переводчик Нора Икстена. Латвийскому общественному СМИ эту новость подтвердили близкие покойной.

