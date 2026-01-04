Юревицс: этот год может пройти под знаком популизма; один из приоритетов — госязык

По его прогнозу, популистские тенденции могут сохраниться и в дальнейшем, поэтому одна из главных задач- не допустить опасных популистских решений, которые парламент может попытаться принять в "предвыборном угаре".

Юревицс считает важным завершить отложенную ранее работу по сокращению бюрократии, что потребует дополнительных поправок к законам. Рабочая группа по сокращению бюрократии выступит с предложениями, и парламент должен будет претворить их в жизнь быстро и без задержек, как было ранее, подчеркнул депутат.

Кроме того, Юревицс сделал акцент и на наведение порядка в иммиграционной политике. По его мнению, законы об иммиграции должны быть строже и понятнее, чтобы Латвия могла привлекать квалифицированных людей, полезных для экономики, и отвергнуть тех, кто пытается воспользоваться системой, не принося государству добавленной стоимости.

Кабмин уже принял доклад о необходимых поправках, и парламент должен принять их без промедления, подчеркнул политик.

Ещё одним приоритетом, по мнению Юревицса, является усиление/укрепление госязыка. В первой половине нынешнего года предусмотрено несколько инициатив, в том числе законопроект о повышении штрафов для лиц, агрессивно выступающих против госязыка или относящихся к нему с презрением, а также другие меры для усиления позиций госязыка.