Японцы, канадцы, украинцы: иностранный бизнес активно вкладывается в Латвию

© LETA 16 января, 2026 10:27

Новости Латвии 0 комментариев

В 2025 году при содействии Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в Латвии был запущен 31 инвестиционный проект. Общий объем этих проектов достигает 1,01 млрд евро, в случае их реализации будет создано 1350 новых рабочих мест.

В минувшем году крупнейшие инвестиционные проекты были связаны с биоэкономикой, умной энергетикой, развитием производств с высокой добавленной стоимостью, проектами ИКТ и других отраслей.

Например, в сфере энергетики намечено строительство производства обновляемого топлива на территории Рижского свободного порта, куда украинская компания "Pars Terminal" планирует вложить 120 млн евро.

Одной из крупнейших историй инвестиционного успеха 2025 года стал выбор японской технологической компании "Epson" открыть Европейский центр бизнес-услуг в Риге, предусмотрев для этого инвестиции в размере 6 млн евро и создание 150 новых рабочих мест.

Рига была выбрана для этого проекта из 28 городов в 18 странах, при этом решающими факторами стали местоположение, стабильность, конкурентоспособность расходов Латвии, а также квалификация рабочей силы и языковые навыки.

Центр бизнес-услуг в Риге откроет и канадское предприятие цифровых технологий "Ntangled-State", где запланировано создание 200 новых рабочих мест и инвестиции в размере 25 млн евро.

Начата также реализация ряда проектов в оборонной сфере, в том числе эстонское предприятие "Frankenburg Technologies" инвестирует 10 млн евро в создание производства ракет противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

"В 2026 году мы также поставили цель достичь как минимум одного миллиарда евро привлеченных инвестиций, поэтому продолжим работу с инвестиционным портфелем ЛАИР - сейчас в нем около 180 проектов, а их общий инвестиционный потенциал превышает 17 млрд евро", - подчеркивает директор ЛАИР Иева Ягере.

Согласно утвержденной стратегии, ЛАИР приоритетно работает с проектами умной специализации в сферах биоэкономики, умной энергетики, цифровых технологий, умных материалов и фотоники, биомедицины и оборонной промышленности.

(Latvijas Avīze)

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам
А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку
Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

