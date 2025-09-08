Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Яма на яме: когда закончатся дорожные ремонты в Риге?

«Вести» 8 сентября, 2025 08:28

Латвийские вести 0 комментариев

К концу сезона ремонтов столичная дума рапортует об успехах в ремонте дорог, а рижане замечают все больше странностей после проведения ремонтно-строительных работ... Что наши читатели  наблюдали на улицах Риги?

Что бы ни спросили у рижан в плане улучшений в столице, большинство говорит: «Ремонтируйте дороги! Яма на яме. Летние заплатки вылетают уже после первого снега».

В свою очередь столичные власти методично, год за годом объявляют конкурсы на ремонт столичных дорог, выделяют немалые суммы из столичного бюджета, на дорогах появляются запрещающие знаки, то тут, то там видны оранжевые куртки строительных рабочих, техника... Так что же не нравится рижанам?

Заплатки на дорогах

Под ноги мы редко смотрим, а зря. На тротуарах и дорогах вполне могут быть откровенные ямы и коварные ямки. А это чревато для днища автомобилей и травматично для пешеходов. О велосипедистах и самокатчиках молчим: у них свои дороги, красивые, гладкие, правда, они почему-то предпочитают ездить по тротуарам, пугая пешеходов. Но это отдельный разговор.

А вот пешеходы, которые смотрят под ноги, и водители, которые на светофорах оглядываются по сторонам, обращают внимание на всякие мелочи. Например, на экономное покрытие асфальтом некоторых улиц, заплатки на дорогах и тротуарах.

Вот что заметил читатель Сергей на тротуаре на ул. Фрича Бривземниека – там, где путепровод над железной дорогой:

- Такое первый раз вижу. Старый асфальт при ремонте сохранен, а на некоторых участках положен новый. Спасибо, конечно, что вообще отремонтировали, но вид уж, простите...

В очередной раз курочат ул. Слокас. Три года ее ремонтировали - и вот напротив Госархива опять ямы и ограждения. Кусочки прежнего асфальта и нового. А если проехать дальше, до Ботанического сада, то там, на улице Дзирциема, прохожие тоже дивятся. Новый асфальт, старый асфальт. Это как в свое время в небогатых семьях детям, подросшим за год, пришивали ткань к подолу платья – чтобы удлинить, а мальчикам – к низу брюк...

Экономия - это, конечно, похвально, - говорят рижане. Но неужели в Риге так плохи дела с бюджетом, что приходится на тротуарах пазлы строить? Ведь на третьего вице-мэра хватает средств. А ведь жители ждут не ремонта отдельных ям, а замены всего покрытия, по которому можно было бы ездить длительное время.
Да и специалисты (не работающие в структурах самоуправления) утверждают, что через такие стыки между старым и новым асфальтом осадки со временем просачиваются и подтачивают основы покрытия. И это видно на практике в разных районах, где новый и старый слои, как льдины весной, отстают друг от друга.

Значит, в следующем году будут выбирать старый асфальт – позапрошлогодний - и ставить новый? А ведь старая пословица гласит: «Скупой платит дважды». Или это новая метода такая – чтобы всегда у дорожников была работа? Так ее и так невпроворот.

При ремонте ям это практикуется, но когда ям немного – процентов на 20. А здесь при ремонте до 80% покрытия укладывается асфальтом, а остальное остается, как было. Дескать, хорошо стоит, что зря трогать...

Но на все у городских властей есть объяснение. На ул. Слокас на участке до Баложу, например, идет реконструкция контактной сети на маршруте трамвая № 1. Это требует вскрытия асфальта. А так как по закону кто вскрыл асфальт, тот его и заделывает потом, то Rīgas satiksme залатает место работы.

Кстати, по этой же причине многие тротуары такие пестрые. Помнится, в начале ул. Прушу каждый год поднимали асфальт. То RIgas siltums глобальные работы проводило, то на в следующем году новенький асфальт подпортили операторы связи, прокладывая свои сети, потом RIgas Udens что-то свое ремонтировало под землей... Вот и ходим по лоскутному асфальтовому покрывалу.

Или разбитая ул. Кудрас, где вдруг установили двух «лежачих полицейских» со столбиками. В столичном самоуправлении сообщили, что при таких работах покрытие восстанавливается только в зоне рядом с ограничителем скорости. Но будут думать о решении проблемы (наверное, асфальтировании 200-метровой улицы).

Вопрос «Почему бы всем службам не работать согласованно - так сказать, в одних траншеях?», скорее всего, останется без ответа. Потому что согласование – это сложно. Проще – раскопал, закопал, через месяц пришла другая служба – раскопала, закопала... Ведь не свои же деньги тратят...

Работа идёт

Рижане внимательно просматривают списки улиц, где запланирован ремонт. Всем хочется ездить по гладкой дороге без опаски повредить автомобиль и ходить по ровному тротуару без опаски сломать ноги.

В Рижском самоуправлении сообщают, что работы по реновации дорожного покрытия продолжаются. До конца сезона (пока не наступят морозы и не придут снегопады) дума запланировала обновить 52 участка на асфальтированных дорогах столицы, а что не успеют – перенесут на следующий год. К 20 августа власти рапортовали о завершении работ на 20 объектах.

В ближайшие недели планируется завершить реновацию дорожного покрытия на участке проспекта Вецакю - от ул. Эммас до Палеяс, выполнено около 85% работ. Около 65% работ выполнено на участке ул. Бикерниеку от ул. Улброкас до кольцевой развязки на ул. Юглас, а также на участках ул. Виеталвас и Сеску от ул. Пиедруяс до Дарзциема.

В настоящее время работы по восстановлению тротуаров завершены на 20 участках улиц. Ищите свои адреса: это улица Акас; участок ул. Аугуста Домбровска - от ул. Балтасбазницас до ул. Мерниеку; участок ул. Бикерниеку - от остановки BЕrnu slimnIca GaiLezers до границы города; ул. Цесвайнес; участок 2-й линии Чиекуркална - от 2-й поперечной Чекуркална до ул. Вискалю; участки Южного моста; два участка ул. Клейсту - от ул. Рацупитес до ул. Мартиня Пениникя и от Мартиня Пеникя до Лиела.

Также отремонтированы два участка Яунциема гатве - от ул. Межарес до остановки KlipiNas и от остановки Milnas до границ собственности на Яунциема гатве, 28; участок ул. Фирса Садовникова - от ул. Лачплеша до Католю; путепровод на Фрича Бривземниека; участки транспортного узла Милгравского моста; участок ул. Лиела от Силикату до ул. Грантс.

Закончены работы на участке ул. Лиелирбес - от Вентспилс до Каугуру; на участке Пернавас - от ул. Аугуста Деглава до Бривибас; на участке ул. Пиедруяс - от Виеталвас до Пилдас; на участке ул. Пилдас - от Пиедруяс до Ницгалес; на площади Пилс, 3; на участке ул. Улброкас - от Аугуста Деглава до Бралю Каудзишу...
(!) Информация об ограничениях движения - в разделе «Ограничения движения» на портале:
riga.lv

кстати

* 2024 год. На ремонт дорог в Риге выделено 35 млн. евро. Ремонт 128 улиц и их участков: 38 асфальтированных и 90 гравийных улиц.

* 2025 год. 112 улиц планируется отремонтировать, ремонт 7 перенесен с прошлого года: 52 асфальтированные и 60 гравийных улиц. Запланировано на ремонт 30 млн. евро...

Эва ГАЙЛЕ

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 10 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать