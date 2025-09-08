Яма на яме: когда закончатся дорожные ремонты в Риге?

Что бы ни спросили у рижан в плане улучшений в столице, большинство говорит: «Ремонтируйте дороги! Яма на яме. Летние заплатки вылетают уже после первого снега».

В свою очередь столичные власти методично, год за годом объявляют конкурсы на ремонт столичных дорог, выделяют немалые суммы из столичного бюджета, на дорогах появляются запрещающие знаки, то тут, то там видны оранжевые куртки строительных рабочих, техника... Так что же не нравится рижанам?

Заплатки на дорогах

Под ноги мы редко смотрим, а зря. На тротуарах и дорогах вполне могут быть откровенные ямы и коварные ямки. А это чревато для днища автомобилей и травматично для пешеходов. О велосипедистах и самокатчиках молчим: у них свои дороги, красивые, гладкие, правда, они почему-то предпочитают ездить по тротуарам, пугая пешеходов. Но это отдельный разговор.

А вот пешеходы, которые смотрят под ноги, и водители, которые на светофорах оглядываются по сторонам, обращают внимание на всякие мелочи. Например, на экономное покрытие асфальтом некоторых улиц, заплатки на дорогах и тротуарах.

Вот что заметил читатель Сергей на тротуаре на ул. Фрича Бривземниека – там, где путепровод над железной дорогой:

- Такое первый раз вижу. Старый асфальт при ремонте сохранен, а на некоторых участках положен новый. Спасибо, конечно, что вообще отремонтировали, но вид уж, простите...

В очередной раз курочат ул. Слокас. Три года ее ремонтировали - и вот напротив Госархива опять ямы и ограждения. Кусочки прежнего асфальта и нового. А если проехать дальше, до Ботанического сада, то там, на улице Дзирциема, прохожие тоже дивятся. Новый асфальт, старый асфальт. Это как в свое время в небогатых семьях детям, подросшим за год, пришивали ткань к подолу платья – чтобы удлинить, а мальчикам – к низу брюк...

Экономия - это, конечно, похвально, - говорят рижане. Но неужели в Риге так плохи дела с бюджетом, что приходится на тротуарах пазлы строить? Ведь на третьего вице-мэра хватает средств. А ведь жители ждут не ремонта отдельных ям, а замены всего покрытия, по которому можно было бы ездить длительное время.

Да и специалисты (не работающие в структурах самоуправления) утверждают, что через такие стыки между старым и новым асфальтом осадки со временем просачиваются и подтачивают основы покрытия. И это видно на практике в разных районах, где новый и старый слои, как льдины весной, отстают друг от друга.

Значит, в следующем году будут выбирать старый асфальт – позапрошлогодний - и ставить новый? А ведь старая пословица гласит: «Скупой платит дважды». Или это новая метода такая – чтобы всегда у дорожников была работа? Так ее и так невпроворот.

При ремонте ям это практикуется, но когда ям немного – процентов на 20. А здесь при ремонте до 80% покрытия укладывается асфальтом, а остальное остается, как было. Дескать, хорошо стоит, что зря трогать...

Но на все у городских властей есть объяснение. На ул. Слокас на участке до Баложу, например, идет реконструкция контактной сети на маршруте трамвая № 1. Это требует вскрытия асфальта. А так как по закону кто вскрыл асфальт, тот его и заделывает потом, то Rīgas satiksme залатает место работы.

Кстати, по этой же причине многие тротуары такие пестрые. Помнится, в начале ул. Прушу каждый год поднимали асфальт. То RIgas siltums глобальные работы проводило, то на в следующем году новенький асфальт подпортили операторы связи, прокладывая свои сети, потом RIgas Udens что-то свое ремонтировало под землей... Вот и ходим по лоскутному асфальтовому покрывалу.

Или разбитая ул. Кудрас, где вдруг установили двух «лежачих полицейских» со столбиками. В столичном самоуправлении сообщили, что при таких работах покрытие восстанавливается только в зоне рядом с ограничителем скорости. Но будут думать о решении проблемы (наверное, асфальтировании 200-метровой улицы).

Вопрос «Почему бы всем службам не работать согласованно - так сказать, в одних траншеях?», скорее всего, останется без ответа. Потому что согласование – это сложно. Проще – раскопал, закопал, через месяц пришла другая служба – раскопала, закопала... Ведь не свои же деньги тратят...

Работа идёт

Рижане внимательно просматривают списки улиц, где запланирован ремонт. Всем хочется ездить по гладкой дороге без опаски повредить автомобиль и ходить по ровному тротуару без опаски сломать ноги.

В Рижском самоуправлении сообщают, что работы по реновации дорожного покрытия продолжаются. До конца сезона (пока не наступят морозы и не придут снегопады) дума запланировала обновить 52 участка на асфальтированных дорогах столицы, а что не успеют – перенесут на следующий год. К 20 августа власти рапортовали о завершении работ на 20 объектах.

В ближайшие недели планируется завершить реновацию дорожного покрытия на участке проспекта Вецакю - от ул. Эммас до Палеяс, выполнено около 85% работ. Около 65% работ выполнено на участке ул. Бикерниеку от ул. Улброкас до кольцевой развязки на ул. Юглас, а также на участках ул. Виеталвас и Сеску от ул. Пиедруяс до Дарзциема.

В настоящее время работы по восстановлению тротуаров завершены на 20 участках улиц. Ищите свои адреса: это улица Акас; участок ул. Аугуста Домбровска - от ул. Балтасбазницас до ул. Мерниеку; участок ул. Бикерниеку - от остановки BЕrnu slimnIca GaiLezers до границы города; ул. Цесвайнес; участок 2-й линии Чиекуркална - от 2-й поперечной Чекуркална до ул. Вискалю; участки Южного моста; два участка ул. Клейсту - от ул. Рацупитес до ул. Мартиня Пениникя и от Мартиня Пеникя до Лиела.

Также отремонтированы два участка Яунциема гатве - от ул. Межарес до остановки KlipiNas и от остановки Milnas до границ собственности на Яунциема гатве, 28; участок ул. Фирса Садовникова - от ул. Лачплеша до Католю; путепровод на Фрича Бривземниека; участки транспортного узла Милгравского моста; участок ул. Лиела от Силикату до ул. Грантс.

Закончены работы на участке ул. Лиелирбес - от Вентспилс до Каугуру; на участке Пернавас - от ул. Аугуста Деглава до Бривибас; на участке ул. Пиедруяс - от Виеталвас до Пилдас; на участке ул. Пилдас - от Пиедруяс до Ницгалес; на площади Пилс, 3; на участке ул. Улброкас - от Аугуста Деглава до Бралю Каудзишу...

(!) Информация об ограничениях движения - в разделе «Ограничения движения» на портале:

riga.lv

кстати

* 2024 год. На ремонт дорог в Риге выделено 35 млн. евро. Ремонт 128 улиц и их участков: 38 асфальтированных и 90 гравийных улиц.

* 2025 год. 112 улиц планируется отремонтировать, ремонт 7 перенесен с прошлого года: 52 асфальтированные и 60 гравийных улиц. Запланировано на ремонт 30 млн. евро...

Эва ГАЙЛЕ