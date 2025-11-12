«Ядерное оружие можно переместить в Балтию»: Euronews о вариантах сдерживания

Бундесвер празднует свое 70-летие в Берлине в напряжённой обстановке. Ещё никогда с момента его основания ситуация с безопасностью не была такой критической, как сегодня.

Частично стабильность обеспечивается американским ядерным оружием на европейской территории. Около 20 его единиц хранятся в Германии: свободно падающие бомбы, которые могут быть сброшены истребителями, такими как Eurofighter. Они были модернизированы совсем недавно, и их разрушительная сила просто сокрушительна.

Это оружие является частью обязательств Соединённых Штатов по обеспечению ядерной безопасности. США держат свою ядерную руку на защите своих европейских союзников. Однако в связи с растущими сомнениями в надёжности президента США Дональда Трампа по отношению к НАТО в Европе растёт беспокойство в связи с предположениями о том, что Вашингтон может заколебаться в чрезвычайной ситуации или даже отступить.

"Никогда не было и не может быть уверенности в том, что США действительно развернут ядерное оружие. Это не гарантия. Но важно то, что противник не может этого исключить", - сказал Euronews политолог и эксперт по безопасности Карл-Хайнц Камп. В течение нескольких лет Камп был президентом Федеральной академии политики безопасности, консультировал НАТО, а сейчас является ассоциированным научным сотрудником Германского совета по международным отношениям (DGAP).



"Сдерживание - это чистая спекуляция. До сих пор, на протяжении 50 лет, оно сохранялось", - добавляет он.

Ядерное оружие для Европы

Летом Соединённые Штаты, по сообщениям ряда американских СМИ, доставили в Европу новое ядерное оружие. На это указывают маршруты полётов и закупка специальных истребителей F-35, способных перевозить тактическое ядерное оружие, то есть ядерное оружие с ограниченной мощностью взрыва, которое может быть использовано против военных целей. Официальное подтверждение от властей США пока не получено. Германия также заказала истребители F-35. Первые из них должны быть поставлены в 2026 году.

Ядерное оружие США хранится в Европе со времен Холодной войны, но его точное количество остаётся тайной, а назначение в первую очередь символическое: сдерживать потенциальных агрессоров, таких как Россия.

Никогда ещё со времён окончания Второй мировой войны ядерное сдерживание не имело такого политического значения, как сегодня. С начала своей широкомасштабной агрессивной войны против Украины Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие, как сообщает Euronews.

"Российские вооруженные силы находились в очень плохом состоянии. Путин думал об этом, потому что чувствовал себя загнанным в угол", - анализирует Камп.

"Кто стреляет первым - тот умирает вторым"

Кремлёвский лидер регулярно демонстрирует свой арсенал оружия, в том числе РС-24 "Ярс". Межконтинентальная ракета имеет дальность полета до 11 000 километров и может нести ядерные боеголовки.

По оценкам, Россия располагает примерно 5 500 ядерными боеголовками. Кремль использует этот арсенал и в политических целях: для сдерживания Запада от вмешательства в войну в Украине.

Однако Камп сомневается, что Путин действительно отдаст приказ о применении ядерного оружия. "Кто стреляет первым, тот умирает вторым. Это нежелательное положение дел", - говорит он.

По оценкам, в Германии на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц хранится около 20 водородных ядерных бомб B61-12. Они были модернизированы совсем недавно и готовы к применению в любой момент.

И их может быть ещё больше: в разных местах Германии существует большое количество так называемых "хранилищ". Хранилища - это системы хранения ядерных бомб. США могут в любой момент разместить в Германии новое оружие или вывести уже имеющееся.

Американское ядерное оружие на территории Германии подвергается критике со стороны различных инициатив, таких как антиядерный альянс ICAN Germany, призывающий к его выводу.

В Европе американское ядерное оружие также хранится в Бельгии, Нидерландах, Италии, Турции и, с недавних пор, в Великобритании. Считается, что там размещено всего около 100 единиц.

Камп объясняет, что можно было бы переместить это оружие в страны Балтии, недалеко от российской границы. НАТО также может послать России чёткий сигнал в Польше или Румынии.

"Собственное ядерное оружие - не фантастика"

Теоретически Германия может производить собственное ядерное оружие. "Это не фантастика", - говорит Камп. Все технологически развитые страны способны на это. Однако с политической точки зрения такой шаг стал бы катастрофой для Германии, прежде всего из-за её исторической ответственности.

Два международных договора запрещают Германии иметь собственное ядерное оружие: во-первых, Договор 2+4 от 1990 года, заключённый с державами-победительницами после воссоединения Германии. Второй - Договор о нераспространении ядерного оружия, который Федеративная Республика Германия подписала в 1969 году.

Теоретически Германия может выйти из обоих договоров, но на практике это вряд ли возможно с политической и социальной точек зрения.

Германия и другие страны НАТО не подписали ещё один договор - Договор ООН о запрещении ядерного оружия, который действует с января 2021 года. Ядерные державы также отказались его подписывать. Цель договора - мир без ядерного оружия.

Население Германии практически не поддерживает идею создания собственного ядерного оружия. Только около трети немцев выступают за это.

И в любом случае в этом нет необходимости. Даже без США Германия остаётся защищенной в рамках НАТО ядерными арсеналами Франции и Великобритании.