- Я готов отвечать, давать объяснения и приехать в любое время, когда меня позовут, - отвечает Алексей Росликов в открытом видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях. Он отмечает, что об этих обвинениях он узнал из газеты. - Я не понимаю, почему информация о возбуждении дела есть, а меня до сих пор к себе не позвали.

Росликов отмечает, что после выборов в Рижскую думу он лишается мандата депутата Сейма, а вместе с ним и неприкосновенности депутата парламента. Однако он не собирается цепляться за эту "защиту", и уж тем более убегать или прятаться от правоохранительных органов.

- Это моя страна, мой дом, здесь мои родственники, деды, дети... Здесь мои люди. Это место где я родился и никуда убегать не собираюсь, - подчеркивает политик.

Как заявляет СГБ, уголовное производство начато после анализа выступления Росликова на заседании Сейма 5 июня и его недавней публичной активности - когда он с трибуны Сейма выступил в защиту русскоязычных жителей Латвии и по-русски заявил, цитата: "Русский язык - наш язык", после чего показал депутатам из национального блока неприличный жест.

В действиях депутата усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 81.1 и 78 Уголовного закона — то есть помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии и разжигание национальной розни.