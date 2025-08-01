Я сделал для интеграции больше, чем все дипломаты: Ивару Калниньшу — 70 лет

«Меня очень беспокоит то, что происходит в Украине, поэтому у меня даже мысли не о празднике. Конфликты в Индии и Пакистане, Израиле и Палестине... Все сошли с ума, но в „моём маленьком садике“ всё хорошо», — говорит Иварс Калниньш, празднуя свой день рождения.

На вопрос, отмечает ли он обычно праздники, актёр смеётся: «Если кто-то приходит с подарками, то я праздную». Иногда праздники проходят только в камерной обстановке, в кругу близких и дорогих ему людей.

«Но бывали и такие случаи, когда какие-то «шутники», надеясь заработать, организовывали мои «юбилейные концерты», даже не поговорив со мной. А потом обвиняли меня в том, что я на них не пришёл...»

Вспоминая свой самый памятный день рождения, юбиляр говорит, что его 50-летие отмечалось с большой «помпой» в 1998 году в театре Дайлес.

«В то время вывозом мусора занималась компания «Хоэтика». Я пользовался их услугами какое-то время, и за неделю до праздников они расклеили мои портреты по всем своим машинам.

«Меня тоже привезли на само торжество – я сидел наверху, в кузове, с трубкой во рту, а нас сопровождали шесть мусоровозов. Они подъехали к театру Дайлес, но директор театра и главный режиссёр были оскорблены этим «представлением»… Не знаю почему. Все остальные были в восторге, было весело», – смеётся актёр, рассказывая, что «Хоэтика» подарила ему тогда мусорный контейнер, полный шампанского. Актёр до сих пор использует этот контейнер на своей ферме.

В том юбилейном концерте приняли участие многие его друзья, как из Латвии, так и из России. Артистическая привлекательность, многогранность и обаяние актёра в своё время обеспечили ему не только любовь широкой латвийской публики, но и признание на просторах бывшего Советского Союза, где он стал востребованным актёром на многих киностудиях и построил успешную карьеру.

«В то время мои друзья из России говорили, что я один сделал в вопросе интеграции больше, чем все дипломаты вместе взятые».

«Это была по-настоящему тёплая, многоязычная встреча – вечер прошёл на четырёх языках», – с радостью вспоминает Иварс Калниньш события более чем 27-летней давности.

Иварс Калниньш также отметил свой 60-летний юбилей в театре «Дайлес», но на этот раз праздник организовали его продюсеры — украинцы — в знак признания богатой и разнообразной творческой жизни актера.

В то время актёр играл главную роль в постановке украинских продюсеров – спектакле Александра Арбузова «Сказки старого Арбата». Спектакль шёл на русском языке в разных странах, и именно продюсеры предложили поставить его в Риге – родном городе актёра – в честь юбилея, чтобы порадовать зрителей, которые следят за его творчеством и по-настоящему его ценят.

«Многие поначалу думали, что эта пьеса про старика Арбата, который рассказывает сказки, — вспоминает Калниньш со смехом. — Но Старый Арбат — это на самом деле район в Москве, как наша Старая Рига. Это было забавно».

Юбилейный вечер был разделен на две части - в первой зрители наслаждались представлением, а во второй состоялся концерт, в котором приняли участие гости.

«Раймонд Паулс тоже вышел на сцену из зала. Он попросил меня не сажать его за фортепиано. Да, в целом это было очень крутое мероприятие», — говорит Иварс Калниньш и снова добавляет иронически: «Только на этот раз театр «Дайлес» попросил оплатить аренду. Проблем не возникло, заплатили продюсеры».

Иварс Калниньш признался, что в ближайшее время не планирует выступать на сцене театра «Дайлес». Он выступит на сцене Национального театра, и это произойдёт совсем скоро — 8 октября, когда там состоится премьера концертного спектакля «Божественные совпадения», создаваемого режиссёром Марией Берзиней в честь 80-летия Улдиса Стабулниекса.

"У меня когда-то было сотрудничество с Улдисом Стабулниексом — он был композитором музыки к моей дипломной работе в 1974 году".

«В декабре 1967 года он вернулся из армии, где занялся композиторством. Он служил в так называемом «стройбате», играл в солдатском ансамбле «Звайгзните», стал его руководителем и привёл этот ансамбль к пьедесталу Таллиннского джазового фестиваля, а также к победе на фестивале «Лиепаяс Дзинтарс». Там служила вся интеллигенция – актёры, музыканты, артисты балета, – которая просто не могла «откосить» от армии», – добавляет Иварс Калниньш.

...Накануне своего дня рождения актёр говорит: «Годами я нес на своих плечах бремя, и оно становится всё тяжелее и тяжелее. Я медленно опускаюсь на колени, а моя спина клонится к земле. Но об этом нужно шутить», — считает он.

Но когда его спрашивают, что пожелать ему на день рождения, он отвечает: «Ничего. У меня всё есть, мне ничего не нужно! Только здоровья».

Юбиляр не жалуется на здоровье и продолжает творческую деятельность. В настоящее время Иварс Калниньш сотрудничает с украинскими продюсерами в новом международном театральном проекте, в котором участвуют русскоязычные артисты, ныне живущие в разных странах мира — Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Эстонии, а также США. Многие из них покинули родину из-за войны или репрессий.

Репетиции начнутся в этом месяце, а осенью новая постановка будет представлена зрителям в Литве, Эстонии и других частях Европы и мира.

«По меньшей мере десять миллионов человек покинули охваченную войной Украину, а также Россию и Беларусь – те, кто осуждает этот конфликт. Вся Европа, особенно Германия, Испания, Франция, а также страны Бенилюкса, а также Америка и Австралия, полна таких людей, и все мероприятия, в которых я участвовал в этих странах, проходили при большом количестве людей», – говорит Иварс Калниньш.

...В конце разговора Иварс Калниньш раскрывает интригу: театральная публика, вероятно, вскоре увидит его на сцене Нового Рижского театра. Однако, как он сам говорит, «всё пока находится на уровне переговоров, и говорить об этом пока рано».

Калниньш рассказывает историю видео, где он исполняет романс на своем 50-летнем юбилее.

-Я пригласил Латвийское телевидение записать юбилейный концерт, но поскольку это было частное мероприятие, они запросили за это деньги. Мне пришлось выбирать – запись на телевидении или банкет для друзей! Я выбрал банкет. Но эта плохая запись была сделана господином Миллером на непрофессиональную камеру.