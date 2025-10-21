«Я не вижу возможности работать»: министр обороны Литвы подал в отставку

«Проект заявления (об отставке – BNS) у меня есть, так что сегодня я поговорю с президентом», – сказала Шакалене журналистам в Сейме во вторник.

«На данный момент я не вижу никаких причин, которые могли бы изменить моё решение. Это политика: доверие со стороны премьера и председателя партии - это те вещи, которые по сути определяет, можешь ли ты быть делегирован для выполнения определённой работы», – добавила она.

«Я не вижу возможности работать в условиях отсутствия доверия», — заявила министр.

Политик сказала, что приняла решение уйти в отставку в понедельник, но прежде чем объявить об этом публично, хотела информировать свою команду.

Шакалене сказала, что единственная причина, по которой она остаётся на должности, — это «обеспечение надлежащего финансирования нашей обороны и скорейшее укрепление нашей обороноспособности».

Она утверждала, что хочет встретиться с президентом, поскольку глава государства участвует в процессе назначения министра и освобождения его от должности.

«Я обязательно поговорю с президентом, выскажу свои мотивы», — сказала социал-демократ.

Премьер Ругинене заявила, что доверие к министру снизилось после встречи с обозревателями и лидерами общественного мнения, состоявшейся в Министерстве обороны на прошлой неделе. Они публично заявили, что, по их данным, правительство не намерено выполнять свои обязательства по выделению на оборону в следующем году 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

После обнародования проекта государственного бюджета на следующий год стало известно, что на оборону планируется выделить 5,38% ВВП.

Ругинене также объявила о решении отстранить Министерство обороны от курирования оборонной промышленности. Премьер сказала, что у неё есть вопросы по поводу связей Шакалене с оборонной промышленностью.

Перед последними выборами в Сейм Шакалене поддерживали представители оборонной промышленности, чьи предприятия участвуют в закупках Минобороны.

В случае отставки Шакалене менее чем за месяц с начала работы правительства Ругинене сменится два министра.

В начале октября подал в отставку делегированный партией «Рассвет Нямунаса» министр культуры Игнотас Адомавичюс.