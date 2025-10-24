«Я не могу сидеть сложа руки»: мэр Вильнюса ополчился против Моргенштерна

«Достаточно апеллировать лишь к сознательности организаторов – пора серьёзно оценить приезд Моргенштерна в Вильнюс. (...) Поэтому я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц», – написал мэр столицы в пятницу в Facebook.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично отдаёт дань уважения (Владимиру – BNS) Путину и который по требованию Службы безопасности Украины был включён Министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, уже в третий раз приезжает в Вильнюс», – утверждает он.

Бенкунскас также обратился в МИД с просьбой оценить, не противоречит ли деятельность компании-организатора концерта Ready Events информационной безопасности Литвы.

Компания зарегистрирована в Латвии.

Концерт российского рэпера в столичной арене Pramogu arena запланирован на 29 ноября.

Моргенштерн ранее неоднократно выражал поддержку президенту России Путину, но после масштабного вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, он выступил против военных действий России и раскритиковал их в своих песнях.

В мае 2022 года рэпер был объявлен в России «иностранным агентом».