В ночь на вторник загорелась установка на Дунайском НПЗ компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта, примерно в 30 километрах от Будапешта.

Пожар начался на одной из установок первичной переработки нефти. Взрыва не последовало, пострадавших нет.

По словам премьер-министра Венгрии, запасов топлива в стране достаточно, угрозы топливной безопасности нет. Руководство MOL подтвердило, что работа незатронутых установок возобновлена. Причины возгорания выясняются.

Тем же днём произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в румынском городе Плоешти.

По данным полиции, взрыв произошёл в смотровом канале трубопровода из-за скопления газов, образовавшихся после утечки отходов. Один сотрудник подрядной организации получил лёгкие травмы. Крупного пожара не последовало, работа завода продолжается.

Официальные источники обеих стран подчёркивают, что между инцидентами нет подтверждённой связи, однако оба случая привлекли внимание в контексте энергетической безопасности региона: и MOL, и румынский «Petrotel-Lukoil» входят в цепочку переработки российской нефти.

По данным Reuters и ABC News, в ближайшие дни эксперты должны оценить масштаб ущерба и возможное влияние на переработку нефти в Центральной Европе.