Взрослые люди склонны иметь разные мнения: латвийский баскетболист о скандале вокруг слов его матери о латышском языке

Куруц с иронией отреагировал на резонанс, вызванный высказываниями его матери о латышском языке.

"О патриотизме лучше всего говорят дела. Я, как и мои братья и все наши товарищи по команде, представляли, представляем и будем представлять нашу родину Латвию, делая то, что у нас получается лучше всего - тренируясь и играя в баскетбол. Не жалея своих сил, свободного времени, а порой и здоровья, добиваться высоких спортивных целей и дарить хорошие эмоции нашим болельщикам.

Со всеми, кто хочет со мной коммуницировать, я делаю это одинаково свободно как на латышском, так и на родном русском, а также на испанском и английском языках, которые я выучил за время своей баскетбольной карьеры. Эти знания - мое богатство.

Во многих семьях, в том числе и в нашей, люди склонны иметь разные мировоззрения и мнения, но, став взрослыми, каждый из нас несет ответственность только за свой выбор и поступки. Делами, а не громкими словами", - отметил Куруцс в своей публикации.

Его публикацией также поделился Латвийский баскетбольный союз (ЛБС).

27-летний баскетболист из Цесиса в настоящее время является одним из ведущих игроков сборной Латвии. Раньше Родион играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но последние два сезона представлял испанскую команду "УКАМ Мурсия".

Родион сыграл 24 матча за сборную Латвии и набирал в среднем 6,75 очков.

В феврале этого года Родион провел свой самый яркий матч за сборную Латвии, набрав 28 очков в игре против Испании в отборочном цикле чемпионата Европы.