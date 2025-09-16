Взорвать дом мог не российский дрон, а польская ракета: СМИ

По данным СМИ, сейчас прокуратура называет это «неопознанным летающим объектом», обломки которого врезались в дом. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов. Те, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты. Это был первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в среду подчеркнул, что произошедшее не было случайностью.

«Когда это делают один или два дрона, можно предположить техническую неисправность, — отметил министр. — Но, как я уже говорил, на этот раз было 19 нарушений воздушного пространства, и просто немыслимо, чтобы это была случайность».

В разных местах на востоке Польши были обнаружены целые дроны или их части. Большинство из 17 найденных дронов были так называемыми «приманками» и не причинили ущерба. За исключением одного случая: «неопознанный летающий объект» повредил частный дом, пробив крышу. Владельцы дома выжили.

После проверки прокуратура Люблинская окружная прокуратура при поддержке экспертов без труда идентифицировала обломки 17 дронов. Но что именно повредило частный дом — неясно.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты», — говорится в лаконичном сообщении. Ожидаются заключения экспертов. СМИ, ссылаясь на свои источники, указывают на вероятность того, что это была ракета.

Хозяева пострадавшего дома временно размещены в другом месте. Пока неизвестно, смогут ли они вернуться, предварительная стоимость ремонта оценивается примерно в 50 000 злотых.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях заявил, что ответственность за повреждение дома лежит на виновниках провокации с беспилотниками — Россия. А президент Кароль Навроцки требует от правительства разъяснений после сообщений Rzeczpospolita о том, что в дом могла попасть польская ракета.