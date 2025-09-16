Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взорвать дом мог не российский дрон, а польская ракета: СМИ

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 20:58

Несколько польских СМИ, в том числе Rzeczpospolita, сообщают, что в Польше, в Люблинском воеводстве, в один из домов попала не российский дрон с бомбой, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить российские дроны, вторгшиеся в польское воздушное пространство, пишет "Неаткарига".

По данным СМИ, сейчас прокуратура называет это «неопознанным летающим объектом», обломки которого врезались в дом. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов. Те, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты. Это был первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в среду подчеркнул, что произошедшее не было случайностью.

«Когда это делают один или два дрона, можно предположить техническую неисправность, — отметил министр. — Но, как я уже говорил, на этот раз было 19 нарушений воздушного пространства, и просто немыслимо, чтобы это была случайность».

В разных местах на востоке Польши были обнаружены целые дроны или их части. Большинство из 17 найденных дронов были так называемыми «приманками» и не причинили ущерба. За исключением одного случая: «неопознанный летающий объект» повредил частный дом, пробив крышу. Владельцы дома выжили.

После проверки прокуратура Люблинская окружная прокуратура при поддержке экспертов без труда идентифицировала обломки 17 дронов. Но что именно повредило частный дом — неясно.

«На данный момент объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты», — говорится в лаконичном сообщении. Ожидаются заключения экспертов. СМИ, ссылаясь на свои источники, указывают на вероятность того, что это была ракета.

Хозяева пострадавшего дома временно размещены в другом месте. Пока неизвестно, смогут ли они вернуться, предварительная стоимость ремонта оценивается примерно в 50 000 злотых.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях заявил, что ответственность за повреждение дома лежит на виновниках провокации с беспилотниками — Россия. А президент Кароль Навроцки требует от правительства разъяснений после сообщений Rzeczpospolita о том, что в дом могла попасть польская ракета.

Пользовательница социальной сети Facebook Sarmīte разместила видео конфликта, который, судя по всему, произошел в регистратуре Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня из-за того, что с пациентом общались на русском языке.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

В конце августа Государственная полиция получила сообщение о припаркованном автомобиле на улице Клайпедас в Лиепае, недалеко от Южного кладбища. Внутри находились двое взрослых и плачущий младенец.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

Актер, режиссер, педагог, руководитель Вокальной академии, профессор Эдгарс Краминьш в интервью Латвийскому народному каналу открыто заявил, что русская культура оказала влияние на идентичность латышей.

