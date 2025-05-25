Вышла в свет книга Станислава Рубинчика о Риге и ее истории; издание переработано и обновлено

Сборник сказок Станислава Рубинчика впервые вышел в издательстве Liesma в 1973 году, его иллюстрировала художница Елена Антимонова.

Нынешнее издание, выпущенное Zvaigzne ABC, не является прямым переводом книги. Текст автора переработан, приспособлен к современным требованиям к языку и содержанию, актуализирована информация о конкретных объектах Риги.

В свое время Рубинчик пообещал своей 11-летней дочери Яне, что следующую книгу автора будет иллюстрировать она, но все сложилось иначе. Книга не была написана, так как писатель скончался в 1981 году - ему исполнился 41 год. Яна Рубинчик стала журналистом и 25 лет проработала корреспондентом и ведущей новостей на LTV7. Однако более чем 40 лет спустя проект совместной книги все же осуществился.

Яна Рубинчик с детства увлекалась рисованием и продолжила им заниматься впоследствии. В основном ее работы представляют собой иллюстрации к детским книгам. В их числе и книга о Риге, написанная ее отцом и изданная в 70-е.

Станислав Рубинчик был библиофилом, переводчиком, автором рассказов и сказок для детей. После окончания Латвийского государственного университета работал гидом в Рижском бюро путешествий и экскурсий. Переводил на русский язык произведения Лаймониса Вацземниекса и Иманта Зиедониса.

Презентация книги состоится в издательстве Zvaigzne ABC 27 мая.