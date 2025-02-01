Вышел из дома босиком и в шортах: под Резекне потерялся 2-летний ребенок

Двухлетний мальчик по имени Андрей вышел из дома без обуви, в одних шортах и майке. Это случилось в селе Таудеяни-Скангали.

Ребенка ищут пожарные, кинологи и добровольцы. В комментариях к посту пишут, что голос мальчика слышали в лесу.