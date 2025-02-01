Вышел из дома босиком и в шортах: под Резекне потерялся 2-летний ребенок

Двухлетний мальчик по имени Андрей вышел из дома без обуви, в одних шортах и майке. Это случилось в селе Таудеяни-Скангали.
Ребенка ищут пожарные, кинологи и добровольцы. В комментариях к посту пишут, что голос мальчика слышали в лесу.
Пост о пропаже ребенка был опубликован вечером в субботу, 1 февраля, в группе Rēzeknes forums на "Фейсбуке".
Двухлетний мальчик по имени Андрей вышел из дома без обуви, в одних шортах и майке. Это случилось в селе Таудеяни-Скангали.
Ребенка ищут пожарные, кинологи и добровольцы. В комментариях к посту пишут, что голос мальчика слышали в лесу.
Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.
Соответствующий проект правового акта разработал МИД Латвии.
В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня местами покажется солнце, время от времени будет идти снег, станут скользкими дороги. Такой прогноз на 3 февраля дает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.
Начало следующей недели будет ощутимо прохладнее, так как на большей части территории Латвии столбик термометра даже днем не будет подниматься выше нуля, прогнозируют синоптики.
Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?
Премьер-министр Эвика Силиня в субботу вечером опубликовала в соцсети "Х" пост в связи с пропажей и гибелью Андрея Кузнецова. И подверглась за это критике со стороны читателей. Что же было в ее посте?
Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.
Двухлетнего Андрея в Ленджской волости Резекненского края удалось найти через целых девять часов после того, как он пропал. В поисках мальчика участвовало несколько сотен добровольцев из окрестностей, но спасти его медикам, к сожалению, не удалось, пишет LA.LV.
Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.
Адвокат главного редактора кремлевского пропагандистского портала "Спутник Латвия", гражданина Латвии Валентина Роженцова обжаловала приговор суда первой инстанции, по которому он получил два года лишения свободы за нарушение санкций ЕС. Агентство LETA выяснило это в Курземском районном суде.
Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.
Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.