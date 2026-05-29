Выполняет взятые обязательства: airBaltic погасила первую часть займа

В министерстве отметили, что "airBaltic" выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа.

Заем из государственного бюджета в размере 30 млн евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана.

Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано до 31 августа.

В Минсообщения отметили, что "airBaltic" продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо.

Одновременно авиакомпания реализует меры по стабилизации деятельности, в том числе оценивает рентабельность маршрутов, оптимизирует мощности и гибко управляет флотом, используя бизнес-модель, основанную на регулярных рейсах и услугах по аренде самолетов вместе с экипажем (ACMI).

Как сообщалось, 16 апреля Сейм одобрил предоставление "airBaltic" государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. Заем выдан без обеспечения.

Убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

В "airBaltic" пояснили, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше.

В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, компании финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Планировалось, что после первичного публичного предложения (IPO) акций "airBaltic" "Lufthansa" будет владеть не менее чем 5% капитала авиакомпании, а правительство сохранит в ее капитале не менее 25% плюс одна акция.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году. В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение результатов операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, с учетом текущих прогнозов, ее руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.