Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пт, 29. Мая
Выполняет взятые обязательства: airBaltic погасила первую часть займа

Редакция PRESS 29 мая, 2026 13:31

Новости Латвии 0 комментариев

Авиакомпания "airBaltic" погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6,4 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

В министерстве отметили, что "airBaltic" выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа.

Заем из государственного бюджета в размере 30 млн евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана.

Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано до 31 августа.

В Минсообщения отметили, что "airBaltic" продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо.

Одновременно авиакомпания реализует меры по стабилизации деятельности, в том числе оценивает рентабельность маршрутов, оптимизирует мощности и гибко управляет флотом, используя бизнес-модель, основанную на регулярных рейсах и услугах по аренде самолетов вместе с экипажем (ACMI).

Как сообщалось, 16 апреля Сейм одобрил предоставление "airBaltic" государственного краткосрочного займа в размере 30 млн евро. Заем выдан без обеспечения.

Убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

В "airBaltic" пояснили, что на размер убытков в первом квартале повлияли колебания курсов иностранных валют, сокращение коммерческой поддержки и постоянное давление роста затрат по нескольким категориям.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше.

В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, компании финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Планировалось, что после первичного публичного предложения (IPO) акций "airBaltic" "Lufthansa" будет владеть не менее чем 5% капитала авиакомпании, а правительство сохранит в ее капитале не менее 25% плюс одна акция.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила возможное IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году. В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение результатов операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, с учетом текущих прогнозов, ее руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Если сегодня мобилизация: права и обязанности жителей Латвии в военное время
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

