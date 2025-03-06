Выписывать будут раньше: как в больнице Страдиня решили бороться с заторами из «скорых»

«Мы пересматриваем процесс выписки и менеджмент коек. Но это не решит всё, потому что население стареет и поток пациентов только увеличивается. Средний возраст пациентов, которые обращаются к нам в неотложку — более 70 лет!», — сказал председатель правления больницы им. Страдиня Лаурис Видзис.

Так же в больнице планируют внимательно следить за загрузкой и предупреждать диспетчеров службы 113, когда машины скорой помощи необходимо перенаправлять в другие больницы.

Чтобы улучшить положение пациентов, которые ждут в очередях, в больнице решили привлечь волонтеров, которые помогут как во время ожидания приёма, так и при общении с близкими, например, смогут передать ожидающим больным личные вещи.

Людям, которые по многу часов сидят или лежат в коридорах приемного отделения будут выдавать беруши, чтобы можно было хоть немного отдохнуть. Так же было решено сократить число постоянно горящих лапм, чтобы не "били" в глаза.

Комментируя ситуацию с коллапсом в больницах, эксперты называют не только причину старения населения, но еще и недоступность лечения и специалистов.

Уже долгие годы центры неотложной медицины выполняют работу амбулаторных врачей. Не дождавшись обследования или приёма, отчаявшиеся люди просто идут в больницу сами. И этот вопрос уже надо решать на другом уровне, а не только в приёмных отделениях.