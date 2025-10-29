Выпилим и здоровые? В Юрмале подозревают незаконную вырубку вместо уборки последствий шторма

В лесных массивах видны глубокие колеи от тяжёлой техники и груды свежеспиленных деревьев.

«Вчера мы встретили лесорубов с бензопилами, они сказали, что пилят кривые, упавшие и повреждённые деревья. Я спросил, отмечены ли они — нет! Кто решает, какие пилить? Нам сказал прораб: “все эти спиливайте”. Мы стояли — у всех рты открылись. Это не по закону, это вандализм», — сказал местный житель Марек Паливода.

По словам депутата Юрмальской думы Роландса Парасига-Парасиньша (Национальное объединение), спиливаются не поваленные, а в основном зелёные деревья:

«Кроны свежие, стволы ровные, а маркировки нет. Нам говорят — без тяжёлой техники лес не очистить, но видно, что уничтожают и здоровые деревья».

В самоуправлении признают, что ситуация вызывает сомнения. Работы временно приостановлены. «Есть подозрения, что вырублены и те деревья, которые не были старыми или повреждёнными. Сейчас собираем информацию и будем ждать заключения эксперта», – сообщил руководитель отдела лесного хозяйства Юрмальской думы Улдис Гайсс.

По его словам, результаты проверки ожидаются в течение месяца. Эксперт оценит спиленные пни и определит, были ли действия подрядчика обоснованы. От этого будет зависеть дальнейшее решение самоуправления.