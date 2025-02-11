Выход Латвии из конвенции, запрещающей противопехотные мины, стоит на повестке дня: Спрудс

Латвии в первую очередь нужно подумать о том, как гарантировать защиту своих жителей, поэтому необходимо проанализировать, не ослабят ли ограничения конвенции позиции Латвии перед агрессором, отметил Спрудс.

Министерство обороны считает, что это решение должно быть взвешенным, а не поспешным, сказал министр.

"Важно рассмотреть как военные, так и политические аспекты и дальнейшие планы действий, поэтому это один из вопросов, с которым мы обратились к союзникам", - подчеркнул министр.

Спрудс отметил, что для принятия решения важна будет и позиция других стран региона, поскольку это окажет как политическое, так и практическое влияние. Например, частично эта дискуссия ведется и о будущих возможностях приобретения или производства этих боеприпасов, добавил Спрудс.

Как сообщалось, основываясь на рекомендациях армии, Министерство обороны Литвы предложило начать выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Министерство также призвало начать по этому поводу консультации с союзниками и странами региона Балтийского моря.

В середине января Совет обороны Литвы, состоящий из высших должностных лиц государства и армии, еще не принял окончательного решения о выходе Литвы из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

После заседания совета он сказал журналистам, что по этому вопросу продолжатся консультации с союзниками по НАТО.

В конце прошлого года финские власти также заявили, что Финляндия намерена вновь включить в свой оборонный арсенал противопехотные мины, запрещенные в настоящее время международной конвенцией.

Оттавский договор, или Конвенция о запрещении применения, хранения и производства противопехотных мин и их уничтожении, предусматривает, что подписавшие документ государства обязуются, прежде всего, "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины". Латвия присоединилась к этой конвенции в 2005 году.

К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.