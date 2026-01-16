«Эти обвинения абсолютно ложны»: Иглесиас опровергает показания своих домработниц

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения, выдвинутые двумя людьми, которые ранее работали в моем доме. Я отрицаю, что когда-либо применял насилие, принуждение или неуважение к какой-либо женщине. Эти обвинения абсолютно ложны и вызывают у меня огромную печаль, — говорится в комментарии 82-летнего певца в инстаграме. — Я никогда не испытывал такого зла, но у меня все еще хватает сил рассказать людям всю правду и защитить свое достоинство от столь серьезного оскорбления».

14 января испанское издание elDiario и американская телекомпания Univision опубликовали расследования, в котором две женщины, работавшие в резиденциях Хулио Иглесиаса на Карибах и на Багамах, обвинили его в сексуализированном насилии. По словам обеих, они подверглись физическому и психологическому насилию со стороны певца в 2021 году. Прокуратура Национального суда Испании начала предварительное расследование по жалобам бывших сотрудниц Иглесиаса.