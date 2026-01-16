Зеленский: Украина не была и не будет препятствием для мира

"Мы также говорили о дипломатической работе с Америкой - Украина никогда не была и никогда не будет препятствием для мира", - сказал Зеленский, имея в виду разговор с Рютте.

Днем ранее Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что Украина, в отличие от России, "менее готова" к заключению мирной сделки. На вопрос, почему переговоры под руководством США, не привели к завершению четырехлетней войны, Трамп ответил: "Зеленский", не уточнив детали.

По словам украинского лидера, продолжающиеся атаки РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру демонстрируют, что Москва не хочет мира. "Именно российские ракеты, российские "Шахеды", беспилотники и попытка России уничтожить Украину являются явным доказательством того, что Россия вообще не заинтересована в соглашениях", - сказал Владимир Зеленский.