Все стали одинаковыми? Соцсети стирают акценты, стиль и даже голоса

Исследования показывают: региональные акценты постепенно исчезают. Особенно заметно это на примере южных штатов США — характерная растянутая речь, которую ещё хорошо помнят по старым записям, с каждым поколением становится всё слабее. И дело не в переездах или «перевоспитании», а в том, что дети всё больше учатся говорить у интернета.

Современные подростки проводят в соцсетях часы каждый день. Они общаются, играют, спорят и шутят онлайн — и подстраиваются под ту манеру речи, которую слышат чаще всего. Телевизор когда-то тоже влиял на язык, но соцсети действуют иначе: здесь не слушают, а разговаривают.

Речь — не единственное, что выравнивается.

Стиль одежды всё чаще складывается из коротких «микро-трендов». Сегодня — одни шорты, завтра — другие, но итог выглядит одинаково в любом городе. Чёрные топы, светлые джинсы, одинаковая обувь. Люди из разных стран и с разным прошлым неожиданно оказываются в одном визуальном шаблоне.

Музыка тоже всё реже выбирается самостоятельно. Плейлисты подсказывают, что «нужно» слушать, ленты показывают, что «сейчас в тренде», а алгоритмы решают, что вам понравится дальше. Постепенно вкусы начинают совпадать — даже у тех, кто никогда бы не встретился в реальной жизни.

Иногда это выглядит почти комично. В поездке за границу можно услышать одни и те же выражения, увидеть одинаковые образы и те же жесты, словно культурные различия слегка приглушили звук.

При этом соцсети умеют и другое. Они позволяют быстро передавать идеи, показывать альтернативный образ жизни и соединять людей через границы. Но вместе с этим они становятся мощным механизмом выравнивания — не по приказу, а по привычке.

Мир, в котором все выглядят похоже, говорят похоже и ориентируются на одни и те же сигналы, уже не выглядит фантастикой. Он просто открывается в следующей вкладке браузера.