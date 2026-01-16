Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Все стали одинаковыми? Соцсети стирают акценты, стиль и даже голоса

Редакция PRESS 16 января, 2026 13:39

Кажется, интернет начал делать с молодёжью то, что раньше не удавалось ни школе, ни телевидению. Молодые люди всё чаще говорят одинаково, одеваются одинаково и даже звучат одинаково — независимо от того, где они выросли.

Исследования показывают: региональные акценты постепенно исчезают. Особенно заметно это на примере южных штатов США — характерная растянутая речь, которую ещё хорошо помнят по старым записям, с каждым поколением становится всё слабее. И дело не в переездах или «перевоспитании», а в том, что дети всё больше учатся говорить у интернета.

Современные подростки проводят в соцсетях часы каждый день. Они общаются, играют, спорят и шутят онлайн — и подстраиваются под ту манеру речи, которую слышат чаще всего. Телевизор когда-то тоже влиял на язык, но соцсети действуют иначе: здесь не слушают, а разговаривают.

Речь — не единственное, что выравнивается.

Стиль одежды всё чаще складывается из коротких «микро-трендов». Сегодня — одни шорты, завтра — другие, но итог выглядит одинаково в любом городе. Чёрные топы, светлые джинсы, одинаковая обувь. Люди из разных стран и с разным прошлым неожиданно оказываются в одном визуальном шаблоне.

Музыка тоже всё реже выбирается самостоятельно. Плейлисты подсказывают, что «нужно» слушать, ленты показывают, что «сейчас в тренде», а алгоритмы решают, что вам понравится дальше. Постепенно вкусы начинают совпадать — даже у тех, кто никогда бы не встретился в реальной жизни.

Иногда это выглядит почти комично. В поездке за границу можно услышать одни и те же выражения, увидеть одинаковые образы и те же жесты, словно культурные различия слегка приглушили звук.

При этом соцсети умеют и другое. Они позволяют быстро передавать идеи, показывать альтернативный образ жизни и соединять людей через границы. Но вместе с этим они становятся мощным механизмом выравнивания — не по приказу, а по привычке.

Мир, в котором все выглядят похоже, говорят похоже и ориентируются на одни и те же сигналы, уже не выглядит фантастикой. Он просто открывается в следующей вкладке браузера.

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

