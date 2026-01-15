Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

Редакция PRESS 15 января, 2026 19:15

Важно 0 комментариев

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

Кому-то это кажется естественным, другие приходят в настоящий шок: как так можно тратить столько энергии и при этом не задыхаться? В то же время группа с противоположным мнением не понимает, как вообще можно жить в более прохладных помещениях, даже если на улице нет сильного мороза.

"Кто отапливает свой дом до 24 градусов? Вы держите там экзотических змей?" - с удивлением задается вопросом Арманд.

В комментариях ему отвечают:

- Мне так комфортно удобно, хотя моей соседке по комнате, жарко. Вчера было 27 °C. Это было безумие.

- 24 градуса в гостиной, около 22 в спальне... а если ниже 22, то уже дубак и дрожишь в шортах.

- Температура влияет не только на индивидуальный комфорт, но и на использование общественных ресурсов. Если нас вынуждают использовать некачественную пробку или бумажную соломинку в пластиковом пакете, то первоочередная задача — объяснить, какие температурные диапазоны являются более здоровыми, а не более комфортными, и позволяют экономить ресурсы.

- Кстати, у маленьких детей температура выше +20 градусов повышает вероятность синдрома внезапной детской смерти.

Эти разные ощущения — не просто вопрос избалованности. На холоде тело человека работает иначе — даже в тёплой комнате организм может «помнить» мороз, который он пережил на улице. Кровеносные сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, и возникает ощущение, что хочется надеть ещё один свитер, даже если термометр показывает комфортную температуру. Кроме того, зимой люди двигаются меньше, обмен веществ может замедляться, и тело производит тепло медленнее, поэтому более тёплая одежда в помещении — норма.

Исследования показывают, что в холодный сезон «комфортная температура» для человека часто выше, чем летом. Поэтому для одних +24 °C — идеальная защита от зимы, а другие считают это излишней роскошью. В конечном счёте — это компромисс между кошельком, привычками и собственными ощущениями тела.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?
Важно

Эстония бросает вызов США: готова отправить своих солдат в Гренландию. А Латвия?

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию
Важно

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»
Важно

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Читать
Загрузка

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Важно 21:12

Важно 0 комментариев

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Новости Латвии 21:02

Новости Латвии 0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Важно 20:47

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Читать

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Читать

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас

Всюду жизнь 20:06

Всюду жизнь 0 комментариев

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Читать

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Читать