Торговцы электротоварами, обувью, машинами, турпутевками: в черный список внесены ещё 8 компаний

© LETA 16 января, 2026 12:06

Новости Латвии

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) призывает покупателей проверить, не включен ли конкретный предприниматель в черный список. Черный список ЦЗПП формируется уже несколько лет, и сейчас в нем находятся почти 80 компаний.

В него включаются предприятия, против которых комиссия по рассмотрению споров потребителей приняла решения в пользу потребителей, но компании их не выполняют.

"Фактически это сигнал. Если предприятие входит в черный список, это означает, что оно не сотрудничало с ЦЗПП и не выполнило решение, принятое в пользу потребителя. Это сигнал потребителям задуматься, действительно ли стоит что-то у него покупать", - заявила представитель ЦЗПП Санита Гертмане.

Совсем недавно ЦЗПП внес в черный список еще восемь новых компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. "Довольно много жалоб и споров в последнее время и в последние годы вызывает торговля подержанными авто - это устойчивая тенденция, а также торговля мебелью и оказание комплексных туристических услуг", - отметила Гертмане.

Жалобы поступают из разных сфер.

"Фактически из всех областей торговли: и по вопросам жилья, и по различным товарам, например электротоварам, и по невыполненным ремонтным работам и непоставленным материалам. Зачастую речь идет о покупках довольно высокой стоимости", - признала представитель ЦЗПП.

Суммы требований различаются: в случае подержанных авто речь идет более чем о тысяче евро, но есть и жалобы, связанные с неудачным приобретением товаров стоимостью в несколько десятков евро. Есть жалобы и на коммерсантов, которые не обеспечили проведение мероприятий и не возвращают деньги

(Lsm.lv)

