Откажитесь от Евровидения: еврейская организация советует Латвии поддержать бойкот Израиля?!

В письме отмечается, что ряд европейских телерадиокомпаний уже потребовали от Европейского вещательного союза (EBU) пересмотра участия Израиля из-за возможных нарушений международного права и прав человека в секторе Газа. Несмотря на это, в декабре прошлого года Генеральная ассамблея EBU разрешила Израилю сохранить участие, после чего некоторые страны заявили об отказе участвовать в конкурсе в этом году.

Организация призывает LSM солидаризироваться с другими европейскими медиаструктурами, инициировать пересмотр критериев участия Израиля и рассмотреть отказ от участия Латвии в «Евровидении» в этом году, а также более системно информировать общество о палестино-израильском конфликте на основе международного права.

Biedrība “Ebreji par mieru”, зарегистрированная в 2025 году, заявляет своей целью развитие инклюзивной еврейской идентичности в Латвии, межкультурный диалог и защиту прав человека, публично критикуя политику Израиля в отношении палестинцев.

В этом году Латвия будет выступать во втором полуфинале конкурса вместе с Израилем.