Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января

Рост минималки = увеличение налогового бремени

С 1 января размер минимальной ежемесячной зарплаты, которую государство обязует работодателей выплачивать своим работникам, увеличился на 40 евро и достиг 780 евро. На первый взгляд может показаться, что стоит порадоваться: государство заботится о наименее оплачиваемых сотрудниках, повышая им зарплату.

Действительно, 780 евро в месяц — это лучше чем 740. Однако речь идет о зарплате брутто, то есть до вычета налогов. А налоги в Латвии немалые. Ставка подоходного налога с населения составляет 25,5% на доходы до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц). Получатели подобной зарплаты рост на 40 евро вряд ли почувствуют.

Давайте лучше подсчитаем налоговые выплаты по подоходному налогу для обладателей минимальной зарплаты. Пока она составляет 740 евро. От этой суммы вычитаем необлагаемый минимум 510 евро — остается 230 евро. 25,5% подоходного налога от этой суммы составляют 58,65 евро. Итого: если учитывать только подоходный налог, из 740 евро работнику остается 681,35 евро.

Но есть еще обязательные взносы государственного социального страхования (VSAOI). Из них выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам по принципу солидарности, а работающие формируют фундамент для своей будущей пенсии.

В отличие от подоходного налога, для VSAOI не существует никакого необлагаемого минимума: налог уплачивается с первого заработанного евро. Общая ставка составляет 34,09%, из которых взносы работника — 10,5%, а работодателя — 23,59%. 10,5% от 740 евро — это 77,7 евро. Вычитаем эту сумму из 681,35 евро (зарплата после подоходного налога) и получаем 603,65 евро.

Посчитаем прибавку работника после увеличения минималки и повышения необлагаемого налогового минимума.

С 1 января 2026 года его повысили на те же 40 евро — с 510 до 550. Новый размер подоходного налога останется прежним — 58,65 евро. А вот VSAOI увеличится: 10,5% от 780 евро составляют уже 81,90 евро.

В итоге нетто-зарплата работника составит: 780 — 58,65 — 81,90 = 639,45 евро. То есть из обещанных 40 евро на руки работник получит 35,80 евро. По нынешним ценам это примерно три килограмма хорошей колбасы.

Прибавки для малоимущих

Для пенсионеров сохраняется фиксированный необлагаемый минимум в 1 000 евро. Поскольку такую пенсию получают немногие, для большинства пенсионеров ничего не изменится. Минблаг лишь гарантирует, что 1 октября состоится традиционная индексация пенсий, однако размер ее повышения будет обнародован позднее. Зато минимальный размер ежемесячной пенсии повысят со 189 до 213 евро.

Также увеличен размер гарантированного минимального дохода. Это сумма прожиточного минимума, которую гарантирует государство. Из нее рассчитываются пособия для малоимущих. В 2026 году гарантированный минимальный доход на одного человека вырастет со 166 до 187 евро. В случае семьи такая сумма полагается первому члену семьи, а на каждого следующего — по 131 евро вместо прежних 116.

Для малоимущих минимальной порог дохода вырос с 377 до 425 евро для первого члена семьи и с 264 до 298 евро — на каждого следующего.

Для малообеспеченных — с 604 до 680 евро для первого члена семьи и с 423 до 476 евро — на каждого следующего.

Увеличились пособия по инвалидности, по потере кормильца, на содержание детей, а также на поддержку опекунов и усыновителей. Казалось бы, все это можно только приветствовать, однако суммы выплат остаются далеки от того, чтобы покрыть хотя бы минимальные потребности.

Вот, например, с 1 января текущего года размер государственных выплат на содержание детей увеличен на 30 евро (выплаты государства вместо алиментов). Правда, затем государство взыскивает эти суммы в судебном порядке с нерадивых родителей.

Для детей до 7 лет выплаты составляют 155 евро вместо 125, для детей от 7 до 18 лет — 180 евро вместо 150. Учитывая нынешние ценовые реалии, этих денег явно недостаточно.

О налоге на добавленную стоимость и лекарствах

Любая покупка товара или услуги в Латвии облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). Стандартная ставка составляет 21%. Несколько лет назад государство снизило ставку НДС на местные овощи и фрукты до 5%, а затем повысило ее до 12%. И вот в разгар лета, а не зимой с ее расходами на отопление, с 1 июля 2026 года вводится пониженная ставка НДС 12% на базовые продукты.

Это все виды хлеба, свежее, стерилизованное или пастеризованное молоко (кроме ультрапастеризованного/UHT), свежее охлажденное мясо птицы (курица, индейка, утка, гусь, цесарка, перепелка), свежие яйца в скорлупе. Пониженная ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

Таким образом государство хочет заставить торговцев снизить цены. Хотя, к примеру, на яйца они начали снижаться еще раньше. По всей видимости, из-за высоких цен их просто перестали покупать.

Отыгралось государство на русской прессе и книгах, лишив их прежней пониженной налоговой ставки в 5%. Теперь ставка НДС составляет 21%.

С нового года при покупке рецептурных лекарств стоимостью менее 10 евро больше не нужно доплачивать 75 центов за работу фармацевта. Эту сумму покроет государственный бюджет. Такое решение правительство одобрило в сентябре. При этом для препаратов стоимостью свыше 10 евро доплата сохраняется.

Подняли акцизы

Помимо НДС в Латвии существует еще и акцизный налог. Им, в дополнение к НДС, облагаются товары, считающиеся вредными для здоровья или загрязняющими окружающую среду. Но если от курения и употребления алкогольных напитков еще можно отказаться, то бензин впрямую влияет на стоимость всех товаров как составляющая расходов по логистике.

Из-за повышения ставки акцизного налога с 1 марта 2026 года цена пол-литра крепкого алкоголя вырастет в среднем на 0,27-0,5 евро. Пиво подорожает на 0,03 евро за пол-литра, а вина — на 0,15-0,3 евро за бутылку 0,7 литра. И это только первый этап роста налогов.

Кроме того, как подсчитали в Латвийской ассоциации торговцев, с 1 января 2026 года цена пачки из 20 сигарет повысилась с 5,40 до 7,10 евро. Стоимость пачки из 10 сигар или сигарилл увеличилась на 0,50 евро, а цена курительного табака в упаковке 40 граммов — на 0,90 евро. Цена нагреваемого табака в упаковке 5,4 грамма выросла на 0,30 евро. Электронные устройства для курения с 2 мл жидкости подорожали на 0,20 евро, а у заменителей табачных изделий, например упаковки никотиновых паучей весом 14 граммов, цена увеличилась на 0,40 евро.

В свою очередь, цена бензина и дизельного топлива выросла на 3 цента за литр, а автогаза — на 7 центов за литр. Указанные изменения цен отражают минимальный рост — реальные цены можно легко увидеть на заправках.

И об электроэнергии

Для компенсации резкого роста тарифов на электроэнергию в 2023 году была введена государственная поддержка. Ее действие завершилось 1 января 2026 года. В результате с января текущего года ежемесячный платеж за поддержание мощности для домохозяйств с однофазным подключением вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением рост составит 1,92-3,50 евро без НДС. Об этом заявили в АS Sadales tIkls.

Александр ФЕДОТОВ