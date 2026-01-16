Вкладываемся в машины, а нужно в здоровье: бывший спортсмен предлагает пересмотреть приоритеты

Книга так и называется «Бунтарь после пятидесяти».

«Это катастрофа», — говорит он, имея в виду статистику, согласно которой в Латвии до его возраста доживает лишь около половины мужчин, а среди женщин этот показатель значительно выше.

Основная идея книги основана на практических принципах, которые, по мнению автора, могут значительно улучшить жизнь после пятидесяти. «Все сводится к трем китам», — объясняет Валтерс, подчеркивая необходимость физической активности, качественного сна и регулярных интервальных тренировок. Он также акцентирует внимание на важности иммунитета, говоря, что «никакие лекарства вас не вылечат — вылечить вас сможет только ваше собственное тело».

В заключение Валтерс признает, что хотел бы получить такую ​​книгу раньше. По его мнению, Латвии до сих пор не хватало произведений местных авторов, которые бы привлекали мужчин и мотивировали их заботиться о себе.

«Мы вкладываемся в дорогие машины и вещи, но не в свое здоровье», — говорит он, подчеркивая, что «Бунтарь после пятидесяти» — это призыв сознательно изменить приоритеты и жить более полноценной жизнью даже после завершения активной спортивной карьеры.