Госполиция начала расследования пожара, в котором погибли дети

Пресс-представитель Госполиции Лига Дзилюма рассказала агентству ЛЕТА, что в связи с происшествием начат уголовный процесс по статье уголовного закона о преступных деяниях против собственности.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

Между тем в Государственной пожарно-спасательной службе агентству ЛЕТА сообщили, что распространение пожара было ограничено в 7:48, пожарные продолжают работу на месте происшествия. Общая площадь горения составила 165 квадратных метров: первый этаж здания на площади 80 квадратных метров, второй этаж на площади десять квадратных метров, третий этаж на площади пять квадратных метров, а также подъезд на площади 20 квадратных метров и фасад на площади 50 квадратных метров.

Как сообщалось, в пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В Службе неотложной медицинской помощи агентству ЛЕТА подтвердили, что погибли несовершеннолетние. Пожар произошел в здании на ул. Яунлазду, 5.