Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Все члены равны, но некоторые равнее: аутсайдеров ЕС хотят лишить права голоса

Редакция PRESS 16 января, 2026 12:34

Мир 0 комментариев

Европейский союз стоит на пороге, без преувеличения, судьбоносных перемен. Еврокомиссия обсуждает масштабную реформу правил вступления в ЕС, действующих с 1993 года, — и эти планы уже называют революционными. Речь идет о создании двухуровневого Евросоюза: с «ядром» стран-лидеров, обладающих всей полнотой прав, и вторым эшелоном — государствами с урезанным влиянием, включая серьезные ограничения на право вето.

Как сообщает Financial Times, такая модель может радикально ускорить путь Украины в ЕС. Более того, пункт о ее вступлении уже зафиксирован в проекте мирного плана, согласованного Вашингтоном и Киевом. Однако цена этого ускорения — ограниченные полномочия на старте.

По данным издания, представители Еврокомиссии прямо признают: Украина сможет войти в союз, но не на равных условиях. На первых этапах Киеву не дадут привычного права голоса ни на саммитах лидеров, ни на ключевых министерских встречах. Доступ к отдельным секторам единого рынка ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и внутренним фондам развития также будет открываться постепенно — и только после выполнения четко обозначенных требований уже после вступления.

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую связала европейское будущее Украины с мирными переговорами. По ее словам, членство в ЕС — это не просто политический символ, а ключевая гарантия безопасности, а также фундамент для роста и процветания страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре жестко обозначил позицию Киева: вступление должно быть полноценным, а не формальным.

Однако внутри самого Евросоюза нарастает сопротивление. Часть стран-членов и государств-кандидатов опасается, что новая схема ломает саму философию расширения ЕС, где членство возможно только после выполнения обширного пакета норм и правил. Критики считают, что подобные уступки могут создать опасный прецедент.

В ответ сторонники реформы апеллируют к историческому моменту. «Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не разрушаем расширение, мы его переосмысливаем. Правила были написаны более 30 лет назад и больше не отвечают реальности. Такой шанс выпадает раз в поколение, и мы обязаны им воспользоваться», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, знакомый с проектом.

Как отмечает Politico, одна из ключевых целей реформы — лишить новые страны-члены возможности блокировать решения ЕС с помощью права вето и тем самым предотвратить политический паралич. Сейчас государства, вступающие в союз, сразу получают полный набор прав — как это было с Хорватией в 2013 году. Новый же подход предполагает, что «новичкам» на первых порах могут запретить блокировать санкции и другие чувствительные решения, для которых сегодня требуется единогласие.

По словам комиссара ЕС по вопросам расширения Марта Кос, конкретные предложения по реформированию Евросоюза будут представлены уже «в феврале или марте». И судя по накалу дискуссии, этот план может стать одним из самых спорных и поворотных в истории объединенной Европы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку
Важно

Мухлевали со сроками годности: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из «Mere» прострочку (1)

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать