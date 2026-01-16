Все члены равны, но некоторые равнее: аутсайдеров ЕС хотят лишить права голоса

Как сообщает Financial Times, такая модель может радикально ускорить путь Украины в ЕС. Более того, пункт о ее вступлении уже зафиксирован в проекте мирного плана, согласованного Вашингтоном и Киевом. Однако цена этого ускорения — ограниченные полномочия на старте.

По данным издания, представители Еврокомиссии прямо признают: Украина сможет войти в союз, но не на равных условиях. На первых этапах Киеву не дадут привычного права голоса ни на саммитах лидеров, ни на ключевых министерских встречах. Доступ к отдельным секторам единого рынка ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и внутренним фондам развития также будет открываться постепенно — и только после выполнения четко обозначенных требований уже после вступления.

В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую связала европейское будущее Украины с мирными переговорами. По ее словам, членство в ЕС — это не просто политический символ, а ключевая гарантия безопасности, а также фундамент для роста и процветания страны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре жестко обозначил позицию Киева: вступление должно быть полноценным, а не формальным.

Однако внутри самого Евросоюза нарастает сопротивление. Часть стран-членов и государств-кандидатов опасается, что новая схема ломает саму философию расширения ЕС, где членство возможно только после выполнения обширного пакета норм и правил. Критики считают, что подобные уступки могут создать опасный прецедент.

В ответ сторонники реформы апеллируют к историческому моменту. «Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не разрушаем расширение, мы его переосмысливаем. Правила были написаны более 30 лет назад и больше не отвечают реальности. Такой шанс выпадает раз в поколение, и мы обязаны им воспользоваться», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, знакомый с проектом.

Как отмечает Politico, одна из ключевых целей реформы — лишить новые страны-члены возможности блокировать решения ЕС с помощью права вето и тем самым предотвратить политический паралич. Сейчас государства, вступающие в союз, сразу получают полный набор прав — как это было с Хорватией в 2013 году. Новый же подход предполагает, что «новичкам» на первых порах могут запретить блокировать санкции и другие чувствительные решения, для которых сегодня требуется единогласие.

По словам комиссара ЕС по вопросам расширения Марта Кос, конкретные предложения по реформированию Евросоюза будут представлены уже «в феврале или марте». И судя по накалу дискуссии, этот план может стать одним из самых спорных и поворотных в истории объединенной Европы.