Если Дания попросит: Спрудс объявил о готовности направить наших военных в Гренландию

Редакция PRESS 16 января, 2026 14:14

LETA

Если Дания попросит, то национальные вооруженные силы Латвии готовы принять участие в военных учениях в Гренландии, заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные).

Представители Министерства обороны, ссылаясь на мнение Спрудаса, заявили агентству LETA, что Латвия всегда была и будет готова участвовать в учениях, миссиях и операциях вместе с союзниками для укрепления и обеспечения коллективной обороны НАТО.

Если Дания пригласит Латвию к участию, то национальные вооруженные силы готовы принять участие в военных учениях в Гренландии. Таким образом, мы сможем внести свой вклад в укрепление региональной и трансатлантической безопасности, подчеркнул министр.

Министр обратил внимание на то, что Арктика является стратегически важным регионом, где рост российского или китайского влияния неприемлем.

Европейские союзники серьезно отнеслись к обеспокоенности, выраженной Соединенными Штатами по поводу угроз безопасности в Арктике, и готовы усилить свое военное присутствие в Арктике. Поэтому Латвия готова активно участвовать в военных учениях как в европейском, так и в натовском форматах. «Таким образом, мы можем укрепить европейскую и трансатлантическую безопасность», — добавил министр.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

