Если Дания попросит: Спрудс объявил о готовности направить наших военных в Гренландию

Представители Министерства обороны, ссылаясь на мнение Спрудаса, заявили агентству LETA, что Латвия всегда была и будет готова участвовать в учениях, миссиях и операциях вместе с союзниками для укрепления и обеспечения коллективной обороны НАТО.

Если Дания пригласит Латвию к участию, то национальные вооруженные силы готовы принять участие в военных учениях в Гренландии. Таким образом, мы сможем внести свой вклад в укрепление региональной и трансатлантической безопасности, подчеркнул министр.

Министр обратил внимание на то, что Арктика является стратегически важным регионом, где рост российского или китайского влияния неприемлем.

Европейские союзники серьезно отнеслись к обеспокоенности, выраженной Соединенными Штатами по поводу угроз безопасности в Арктике, и готовы усилить свое военное присутствие в Арктике. Поэтому Латвия готова активно участвовать в военных учениях как в европейском, так и в натовском форматах. «Таким образом, мы можем укрепить европейскую и трансатлантическую безопасность», — добавил министр.