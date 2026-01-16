Два убийства и 44 покушения: в Мюнхене судят исламиста, въехавшего в толпу

В зале заседаний подсудимый закрыл лицо красной папкой и поднял указательный палец правой руки - жест, который широко распространен среди мусульман и символизирует веру в единого Бога, передает агентство dpa.

Почти год назад, 13 февраля 2025 года, мужчина, управлявший легковым автомобилем Mini Cooper был задержан непосредственно на месте преступления . Перед тем как въехать в колонну участников демонстрации профсоюза Ver.di, в которой находились около 1400 человек, он подъехал к полицейской машине, а затем увеличил скорость и врезался в демонстрантов. Полицейские произвели выстрел по автомобилю и задержали водителя. Тот получил легкие огнестрельные ранения. В результате наезда погибли женщина и ее двухлетняя дочь , еще 44 человека получили травмы, в том числе опасные для жизни.

Версия следствия

По данным следователей, после наезда мужчина выкрикивал "Аллаху акбар!" и молился. На допросе он признал, что сознательно направил автомобиль на участников демонстрации, действуя, как заключили правоохранительные органы, из "чрезмерной религиозной мотивации".

Слушания начались с опозданием примерно на 45 минут из-за длинных очередей на входном контроле. Заседания суда запланированы до лета, оглашение приговора ожидается 25 июня.