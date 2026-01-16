Для общения с ГРУ использовал Telegram: подробности задержания российского шпиона в Латвии

Обвинение, предъявленное 39-летнему мужчине, свидетельствует о том, что он по идеологическим мотивам по поручению российской военной разведки (ГРУ) незаконно собирал и передавал ГРУ сведения о местах нахождения военных объектов в Латвии, об объектах инфраструктуры, их особенностях, обеспечении безопасности, составе контингента НАТО, обучении, индивидуальном вооружении, местах проведения учений и другую информацию.

Для общения с ГРУ обвиняемый использовал аккаунт в приложении Telegram.

Более подробную информацию прокуратура предоставит после завершения досудебного уголовного расследования.

Ранее сообщалось, что это одно из дел о шпионаже, которое Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру в декабре прошлого года. Обвиняемый был задержан VDD 27 августа минувшего года, а уголовный процесс против него начат 21 августа.

В качестве меры пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу.

В конце декабря VDD передала в прокуратуру материалы еще одного уголовного дела в отношении другого гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений о латвийской оборонной отрасли по поручению ГРУ. Обвинение пока не предъявлено.