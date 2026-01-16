Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для общения с ГРУ использовал Telegram: подробности задержания российского шпиона в Латвии

Редакция PRESS 16 января, 2026 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Один из задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин является менеджером в сфере строительства, и его рабочие обязанности облегчали получение информации о строительстве новых военных объектов, сообщает агентство LETA.

Обвинение, предъявленное 39-летнему мужчине, свидетельствует о том, что он по идеологическим мотивам по поручению российской военной разведки (ГРУ) незаконно собирал и передавал ГРУ сведения о местах нахождения военных объектов в Латвии, об объектах инфраструктуры, их особенностях, обеспечении безопасности, составе контингента НАТО, обучении, индивидуальном вооружении, местах проведения учений и другую информацию.
Для общения с ГРУ обвиняемый использовал аккаунт в приложении Telegram.

Более подробную информацию прокуратура предоставит после завершения досудебного уголовного расследования.

Ранее сообщалось, что это одно из дел о шпионаже, которое Служба государственной безопасности (VDD) передала в прокуратуру в декабре прошлого года. Обвиняемый был задержан VDD 27 августа минувшего года, а уголовный процесс против него начат 21 августа.
В качестве меры пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу.

В конце декабря VDD передала в прокуратуру материалы еще одного уголовного дела в отношении другого гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений о латвийской оборонной отрасли по поручению ГРУ. Обвинение пока не предъявлено.

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

