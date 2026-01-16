Как сообщила Силиня в социальных сетях, она поручила министру в кратчайшие сроки представить обоснование открытого конкурса, предусматривающего страхование ответственности директоров и должностных лиц компании, включая бывших руководителей, а также разъяснить источники финансирования этой закупки. По словам премьер-министра, Министерство сообщения должно гарантировать, что подобные расходы не будут покрываться за счёт денег латвийских налогоплательщиков.

Esmu uzdevusi satiksmes ministram steidzami sniegt pamatojumu par "RB Rail" izsludināto atklāto konkursu, kurš paredz direktoru un amatpersonu, arī bijušo, atbildības apdrošināšanu, kā arī informēt par attiecīgā iepirkuma finansēšanas avotiem. Satiksmes ministrijai jānodrošina,… — Evika Siliņa (@EvikaSilina) January 16, 2026

Ранее Эвика Силиня уже заявляла, что за недостроенные опоры железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву кто-то обязательно должен понести ответственность.