Как клад керамики навсегда изменил археологию

Это были керамические изделия из Кампании, региона на юге современной Италии. Древнегреческое торговое судно везло их через западное Средиземноморье, но до пункта назначения оно так и не дошло. Корабль затонул у небольшого французского острова, а вместе с ним — весь груз.

В 1952 году к этому месту подошла команда Жак-Ив Кусто. Тогда подводная археология ещё почти не существовала как наука. Современное снаряжение для дайвинга только появлялось, и никто толком не знал, что можно найти на больших глубинах — и как это вообще поднимать.

Результат оказался неожиданным даже для самих участников экспедиции. Со дна подняли более семи тысяч керамических предметов и около двух тысяч амфор — сосудов, которые в древности заполняли вином. Позже выяснилось, что на одном и том же месте лежали останки сразу двух кораблей, затонувших в разное время.

Среди находок оказалась амфора, которая до сих пор была запечатана. Когда пробку аккуратно соскоблили, внутри обнаружилась густая тёмно-коричневая масса — то, что осталось от античного вина. Кусто попробовал содержимое и позже описал вкус как концентрат времени, старости и сырости, накопленных за века.

Этот подъём стал одним из первых масштабных подводных раскопок в мире. Он показал, что морское дно — не просто кладбище кораблей, а огромный архив истории, доступ к которому открыли технологии.

С этого момента археология перестала быть исключительно «наземной». Океаны и моря впервые стали рассматриваться как полноценные хранилища прошлого — и оказалось, что они хранят гораздо больше, чем кто-либо ожидал.





