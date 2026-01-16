Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

Как клад керамики навсегда изменил археологию

Редакция PRESS 16 января, 2026 14:43

Всюду жизнь 0 комментариев

У побережья Марселя на морском дне десятилетиями лежал груз, который перевернул представления об археологии. Тысячи глиняных сосудов, аккуратно сложенных в трюме, ушли под воду ещё около 200 года до нашей эры — и вернулись на свет только спустя почти две тысячи лет.

Это были керамические изделия из Кампании, региона на юге современной Италии. Древнегреческое торговое судно везло их через западное Средиземноморье, но до пункта назначения оно так и не дошло. Корабль затонул у небольшого французского острова, а вместе с ним — весь груз.

В 1952 году к этому месту подошла команда Жак-Ив Кусто. Тогда подводная археология ещё почти не существовала как наука. Современное снаряжение для дайвинга только появлялось, и никто толком не знал, что можно найти на больших глубинах — и как это вообще поднимать.

Результат оказался неожиданным даже для самих участников экспедиции. Со дна подняли более семи тысяч керамических предметов и около двух тысяч амфор — сосудов, которые в древности заполняли вином. Позже выяснилось, что на одном и том же месте лежали останки сразу двух кораблей, затонувших в разное время.

Среди находок оказалась амфора, которая до сих пор была запечатана. Когда пробку аккуратно соскоблили, внутри обнаружилась густая тёмно-коричневая масса — то, что осталось от античного вина. Кусто попробовал содержимое и позже описал вкус как концентрат времени, старости и сырости, накопленных за века.

Этот подъём стал одним из первых масштабных подводных раскопок в мире. Он показал, что морское дно — не просто кладбище кораблей, а огромный архив истории, доступ к которому открыли технологии.

С этого момента археология перестала быть исключительно «наземной». Океаны и моря впервые стали рассматриваться как полноценные хранилища прошлого — и оказалось, что они хранят гораздо больше, чем кто-либо ожидал.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать