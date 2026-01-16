А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

По данным медиков, за 7 дней заполнено более 900 анкет - спрос заметно превысил ожидания. Уже 120 человек получили внеочередную запись к психиатру на ближайшие две недели. В Риге ситуация оказалась особенно напряженной - через анкету выявили 20 острых случаев, включая послеродовую депрессию, риск самоубийства и обострения биполярных расстройств. Таким пациентам обеспечили визит к специалисту в течение 72 часов.

«Мы попали 10 из 10. Это качественный продукт, который точно попал в потребности общества», - говорят медики.

Система построена как быстрый фильтр: пользователь подтверждает личность, затем алгоритм на основе ответов определяет приоритет, после чего с человеком связывается медицинский специалист. Отдельный блок - вопросы-ловушки: они помогают отсеивать тех, кто заполняет анкету из любопытства или ради развлечения.

«У нас был даже целый офис - целый департамент, который решил проверить, кому из них нужна консультация. Я призываю людей быть ответственными, потому что ресурс предназначен тем, кому помощь действительно нужна».

Приоритет в лечении получают наиболее уязвимые пациенты - люди с хроническими психическими заболеваниями и внезапными обострениями, включая психотические расстройства и тяжелые депрессивные эпизоды.