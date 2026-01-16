Молитесь, кто умеет: опаснейшим латвийским шоссе отказали в перестройке

"Четырехполосная дорога существенно улучшила бы ситуацию и сократила бы число аварий с трагическими последствиями", - заявила на заседании парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям главный редактор платформы "ManaBalss" Сигне Балтиня, представлявшая инициаторов.

Глава комиссии Янис Вуцанс отметил, что перестройка необходима не только Лиепайскому, но и Вентспилсскому шоссе. Он был очевидцем трагической аварии, произошедшей там в минувшее воскресенье, в результате которой погибли три человека.

Парламентский секретарь Минсообщения Гирт Дубкевич сообщил, что 2 декабря прошлого года правительство утвердило стратегию развития автомобильных дорог до 2040 года. Ее цель - создание единой, безопасной и эффективной государственной дорожной сети.

Документ предусматривает три приоритета: возможность добраться из Риги до ближайших стран ЕС в течение одного часа; строительство объездной дороги вокруг Риги с двумя проезжими частями; а также сообщение, обеспечивающее доступ к центру любого края Латвии по качественным асфальтированным дорогам из каждого населенного пункта с волостной администрацией или другого значимого для самоуправления пункта.

При этом, подчеркнул Дубкевич, наличие приоритетов не означает доступности финансирования. "Приоритеты у нас есть, а денег нет", - заявил он, добавив, что эту ситуацию необходимо менять.

(Diena)