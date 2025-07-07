Выглянут редкие лучи солнца: прогноз погоды на вторник

Ночью зона осадков продолжит перемещаться по территории Латвии, и на большей части страны к утру осадки прекратятся. Ночью местами возможны грозы, а после дождя сгустится туман и дымка. В начале ночи будет дуть слабый ветер, с середины ночи - умеренный, юго-западный и западный, утром порывистый на Видземском побережье. Температура воздуха не опустится ниже +14...+18 градусов.

Днем сквозь облачный покров будет пробиваться солнце, небольшие осадки ожидаются лишь местами. Легкий или умеренный западный ветер прогреет воздух до +19...+24 градусов, на побережье до +16...+20 градусов.

В Риге будет в основном облачно, в течение дня возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер, воздух прогреется до +20...+22 градусов.

