Выборы в Рижскую думу: «Честь служить Риге» и «Союз зеленых и крестьян» идут одним списком

Как сообщили в объединении агентству LETA, перед предстоящими муниципальными выборами GKR/ZZS обещает: увеличить поддержку учителей на 30%, создать мотивационную программу и обучение компетенциям для педагогов, ввести бесплатные завтраки из продукции местных производителей для дошкольников и учеников 1–3 классов, обеспечить бесплатные обеды для учеников 1–9 классов.

В программе подчеркивается, что Рига должна стать туристической столицей Балтии и Скандинавии. Для этого необходимо восстановить пассажирское паромное сообщение.

Кандидаты в Рижскую думу

Сегодня GKR/ZZS подали список кандидатов и предвыборную программу. Кандидат в мэры — депутат Сейма, председатель Комиссии по госуправлению и самоуправлениям Олег Буров, а среди лидеров списка Андрис Калниньш – президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и Андрей Вилкс – депутат Сейма, доктор юридических наук.

Также в списке значатся депутаты Рижской думы: Юрис Радзевичс – председатель Комитета по социальным вопросам, Дайнис Турлайс – зампред Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, Айнар Баштикс – зампред Комитета по финансам и администрации.

В списке представлены также Стелла Лапиня – исполняющая обязанности председателя правления Национального реабилитационного центра "Вайвари", Андрис Трейманис – юрист и судья ФИФА, Аусма Цимдиня – профессор Латвийского университета. Первую десятку списка замыкает Эрвин Страупе, заместитель председателя правления Латвийской ассоциации управляющих домами и администраторов недвижимости.