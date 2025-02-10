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«Выбор Зеленского оказался фатальным для украинского народа»: Портников в интервью ТV24

la.lv 10 февраля, 2025 21:16

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"Я не являюсь политическим сторонником Владимира Зеленского, я считаю, что его избрание президентом в 2019 году было фатальным для украинского народа, но это был его - народа - выбор. Это был выбор всей нации. Это качество политической нации, которая сформировалась в Украине в результате этих процессов", - заявил в интервью телеканалу ТV24 украинский журналист и политолог Виталий Портников.

На вопрос о том, почему Портников скептически относится к Зеленскому, он отвечает, что не верит в популизм в политике, а верит только в профессиональную и эффективную политику: «Я считаю, что если вся нация решает экспериментировать, когда речь идет о существовании украинского государства и нации, то она обречена на катастрофу».

Он отмечает, что уже много говорил о так называемой «катастрофе» в 2019 году.

"Мы говорили о возможности большой войны в результате этих выборов, о крахе украинской экономики, о том, что придется потерять еще больше территорий, чем уже было потеряно на тот момент. Все эти прогнозы сбылись, и я не чувствую ничего, кроме сожаления. Я не сомневался, что это произойдет, потому что иначе и быть не могло. Но у меня нет никаких личных претензий к Владимиру Зеленскому, потому что его избрание отразило волю украинского народа», - заявил Портников.

Портников отмечает, что с 2019 года он также настойчиво и убедительно говорит о необходимости создания в Украине правительства национального единства, которое вернет в украинскую политику профессионализм и адекватную оценку. Он считает, что у Зеленского нет политического будущего не по его вине, а потому, что в глазах украинского электората Зеленский сейчас является лидером партии войны, а большинство избирателей всегда будут искать лидера партии мира.

"Пока идет война, Зеленский будет пользоваться большим доверием и авторитетом в обществе, но в первый же день мира его авторитет и популярность уменьшатся. Скорее всего, если он будет участвовать в президентских выборах, ни у него, ни у людей, связанных с ним, не будет никаких шансов на политическое будущее», - пояснил Портников.

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