«Вы заражены ВИЧ!» У жуликов нет ни стыда ни совести

Если на популярные схемы «развода» — например, мошеннические сообщения от банков или курьерских служб, многие жители Латвии уже даже не обращают внимание, то есть более изощренные схемы, на которые ведутся даже опытные интернет-пользователи.

«Одна из, может быть, не самых сложных, но, к сожалению, достаточно эффективных схем, которая может принести большие убытки — платная реклама в Google и других местах, где орудует мошенник. Мошеннический сайт может быть первым в результатах поиска. Например, если человек ищет свой банк, и вместо того чтобы набирать конкретный адрес банка, он делает поиск в Google — он может нарваться на мошеннический сайт», — рассказала Кашкина.

Такое кажется банальным, но это очень популярная мошенническая схема. Сайты меняются очень быстро, поэтому властям сложно блокировать и отслеживать все новые мошеннические страницы», заставляющие людей ввести свои личные данные.

Существуют и необычные схемы кибер-мошенничества — например, с системой E-veselība. Если человек не был ни у одного врача и не проходил никаких обследований — он вряд ли откроет фейковые ссылки. Но если он ждет результатов какого-то анализа либо обследования, и ему приходят мошеннические сообщения якобы от «э-здоровья» — вероятность того, что он действительно нажмет и откроет письмо, очень высока:

«И я знаю, что такие случаи были. Недавно люди получили сообщение о том, что они заражены ВИЧ. И конечно, если человек не сдавал кровь, он на такое не поведется. Но представьте — человек сдавал кровь, и вдруг он получает подобное сообщение. Какова вероятность, что он не нажмет на ссылку? Потому что, к сожалению, бывают такие совпадения. Плюс спешка и развитые технологии. Попасться на крючок мошенников в такой ситуации может любой, и здесь трудно даже обвинить его в безрассудстве или чем-то еще».

Что специалисты рекомендуют, чтобы избежать таких ситуаций?

«Всем уже известные рекомендации. Во-первых, мы ничего не делаем в спешке! Во-вторых, мы не разглашаем свою информацию, если только сами не позвонили в банк, полицию или кому-то еще. Мы отслеживаем адреса сайтов, обновляем наши устройства. Думаем критически. Если вы действительно ждёте результаты анализов или какую-то другую информацию — вы должны проверить, с какого номера или электронного адреса пришло это сообщение. В цифровой среде нужно быть киберграмотным. Нужно понимать, что можно а нажимать, а что — нет. И уметь сказать себе — нет, это не для меня».

Принято считать, что типичные жертвы киберпреступников — люди в преклонном возрасте. Но попадается в сети мошенников и молодежь:

«Это миф, что только пожилые люди становятся жертвами киберпреступников. Есть много случаев, когда именно пожилые люди более осторожны. Возможно, они не так хорошо понимают ситуацию, и поэтому более осторожны. Как только они чего-то не понимают — они тут же выключают компьютер и ждут, когда придут их дочь или сын, чтобы вместе посмотреть, что же им пришло. К сожалению, люди, которые чувствуют себя более уверенно в цифровой среде, тоже часто попадаются на удочку мошенников. Они думают: ну я-то знаю всё — что может меня удивить? Жертвами становятся представители всех возрастных групп».

Статистика показывает, что кибер-мошенники менее активны летом. Ничто человеческое им не чуждо, говорит Байба Кашкина: возможно, кто-то из злоумышленников тоже хочет летом отдохнуть.

«Второй момент, конечно, заключается в том, что летом люди меньше пользуются своими устройствами. Меньше следят за тем, что происходит в их электронной почте. У нас всегда с собой смартфоны — но сколько раз бывало, что приходит какое-то сообщение, а мы в отпуске и не обращаем на это особого внимания. Если же на дворе ноябрь, вечер темный, то больше нечем заняться. Мы читаем. Можем заинтересоваться чудесной лотереей или инвестициями. К сожалению, наша бдительность ослабевает. Я думаю, что это сочетание всех этих факторов».

В течение года есть периоды, когда мошенники особенно активны. И безусловно, лидируют здесь рождественские праздники:

«В принципе, начиная с Черной пятницы в ноябре до Нового года активизируются разные мошеннические кампании с подарками. Это то время, когда мы начинаем больше думать, что кому купить и подарить. Это поддельные магазины, различные лотереи, где якобы можно выиграть чудесные вещи. Поэтому вторая половина ноября и декабрь обычно очень напряженные. Так же и подача деклараций в СГД. Но мошенники начинают свою активность ещё до 1 марта. Так было и в этом, и в прошлом году».