Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Вы заражены ВИЧ!» У жуликов нет ни стыда ни совести

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 17:18

ЧП и криминал 0 комментариев

Злоумышленники выманили у жителей Латвии в прошлом году 16 млн евро, пользуясь информационными технологиями. И у их активности, по наблюдению специалистов, есть несколько пиков в году — как правило, это предпраздничные периоды, когда люди охотнее тратятся на подарки, рассказала в передаче LSM+ «Новый день» руководитель центра кибербезопасности CERT.lv Байба Кашкина.

Если на популярные схемы «развода» — например, мошеннические сообщения от банков или курьерских служб, многие жители Латвии уже даже не обращают внимание, то есть более изощренные схемы, на которые ведутся даже опытные интернет-пользователи.

«Одна из, может быть, не самых сложных, но, к сожалению, достаточно эффективных схем, которая может принести большие убытки — платная реклама в Google и других местах, где орудует мошенник. Мошеннический сайт может быть первым в результатах поиска. Например, если человек ищет свой банк, и вместо того чтобы набирать конкретный адрес банка, он делает поиск в Google — он может нарваться на мошеннический сайт», — рассказала Кашкина.

Такое кажется банальным, но это очень популярная мошенническая схема. Сайты меняются очень быстро, поэтому властям сложно блокировать и отслеживать все новые мошеннические страницы», заставляющие людей ввести свои личные данные.

Существуют и необычные схемы кибер-мошенничества — например, с системой E-veselība. Если человек не был ни у одного врача и не проходил никаких обследований — он вряд ли откроет фейковые ссылки. Но если он ждет результатов какого-то анализа либо обследования, и ему приходят мошеннические сообщения якобы от «э-здоровья» — вероятность того, что он действительно нажмет и откроет письмо, очень высока:

«И я знаю, что такие случаи были. Недавно люди получили сообщение о том, что они заражены ВИЧ. И конечно, если человек не сдавал кровь, он на такое не поведется. Но представьте — человек сдавал кровь, и вдруг он получает подобное сообщение. Какова вероятность, что он не нажмет на ссылку? Потому что, к сожалению, бывают такие совпадения. Плюс спешка и развитые технологии. Попасться на крючок мошенников в такой ситуации может любой, и здесь трудно даже обвинить его в безрассудстве или чем-то еще».

Что специалисты рекомендуют, чтобы избежать таких ситуаций?

«Всем уже известные рекомендации. Во-первых, мы ничего не делаем в спешке! Во-вторых, мы не разглашаем свою информацию, если только сами не позвонили в банк, полицию или кому-то еще. Мы отслеживаем адреса сайтов, обновляем наши устройства. Думаем критически. Если вы действительно ждёте результаты анализов или какую-то другую информацию — вы должны проверить, с какого номера или электронного адреса пришло это сообщение. В цифровой среде нужно быть киберграмотным. Нужно понимать, что можно а нажимать, а что — нет. И уметь сказать себе — нет, это не для меня».

Принято считать, что типичные жертвы киберпреступников — люди в преклонном возрасте. Но попадается в сети мошенников и молодежь:

«Это миф, что только пожилые люди становятся жертвами киберпреступников. Есть много случаев, когда именно пожилые люди более осторожны. Возможно, они не так хорошо понимают ситуацию, и поэтому более осторожны. Как только они чего-то не понимают — они тут же выключают компьютер и ждут, когда придут их дочь или сын, чтобы вместе посмотреть, что же им пришло. К сожалению, люди, которые чувствуют себя более уверенно в цифровой среде, тоже часто попадаются на удочку мошенников. Они думают: ну я-то знаю всё — что может меня удивить? Жертвами становятся представители всех возрастных групп».

Статистика показывает, что кибер-мошенники менее активны летом. Ничто человеческое им не чуждо, говорит Байба Кашкина: возможно, кто-то из злоумышленников тоже хочет летом отдохнуть.

«Второй момент, конечно, заключается в том, что летом люди меньше пользуются своими устройствами. Меньше следят за тем, что происходит в их электронной почте. У нас всегда с собой смартфоны — но сколько раз бывало, что приходит какое-то сообщение, а мы в отпуске и не обращаем на это особого внимания. Если же на дворе ноябрь, вечер темный, то больше нечем заняться. Мы читаем. Можем заинтересоваться чудесной лотереей или инвестициями. К сожалению, наша бдительность ослабевает. Я думаю, что это сочетание всех этих факторов».

В течение года есть периоды, когда мошенники особенно активны. И безусловно, лидируют здесь рождественские праздники:

«В принципе, начиная с Черной пятницы в ноябре до Нового года активизируются разные мошеннические кампании с подарками. Это то время, когда мы начинаем больше думать, что кому купить и подарить. Это поддельные магазины, различные лотереи, где якобы можно выиграть чудесные вещи. Поэтому вторая половина ноября и декабрь обычно очень напряженные. Так же и подача деклараций в СГД. Но мошенники начинают свою активность ещё до 1 марта. Так было и в этом, и в прошлом году».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать