Даже дверь не открывайте: мошенники ходят по квартирам «проверять счётчики»

В сообщении, в частности, говорится следующее:

-Настоятельно рекомендуем вам остерегаться мошенников, которые утверждают, что проверяют счетчики воды в вашей квартире от имени управляющей компании.

Обязательная регулярная поверка счетчиков воды отменена, и SIA «Rīgas namu pārvaldniks» не поручает подобные работы ни одной компании.

Мошенники требуют с жильцов оплату наличными.

Если мы предоставляем или заказываем эту услугу, вам никогда не придется платить наличными — плата добавляется к вашему ежемесячному счету за квартиру.

Если вам позвонят такие мошенники, настоятельно рекомендуем вам никогда не пускать их в свою квартиру.

Если вы не уверены, действительно ли предлагаемая услуга связана с SIA «Rīgas namu pārvaldniks», настоятельно рекомендуем вам убедиться в этом, позвонив по бесплатному номеру 8900.

Аварийная служба: тел. 80008989 E-pasts: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv