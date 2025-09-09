Даже дверь не открывайте: мошенники ходят по квартирам «проверять счётчики»

В сообщении, в частности, говорится следующее:
-Настоятельно рекомендуем вам остерегаться мошенников, которые утверждают, что проверяют счетчики воды в вашей квартире от имени управляющей компании.
Обязательная регулярная поверка счетчиков воды отменена, и SIA «Rīgas namu pārvaldniks» не поручает подобные работы ни одной компании.
Мошенники требуют с жильцов оплату наличными.
Если мы предоставляем или заказываем эту услугу, вам никогда не придется платить наличными — плата добавляется к вашему ежемесячному счету за квартиру.
Если вам позвонят такие мошенники, настоятельно рекомендуем вам никогда не пускать их в свою квартиру.
Если вы не уверены, действительно ли предлагаемая услуга связана с SIA «Rīgas namu pārvaldniks», настоятельно рекомендуем вам убедиться в этом, позвонив по бесплатному номеру 8900.
Аварийная служба: тел. 80008989 E-pasts: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv