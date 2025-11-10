Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему латвийские партии теряют связь с обществом: эксперты

10 ноября, 2025 08:54

После восстановления независимости Латвия быстро вернулась к многопартийной системе. В начале 1990-х в Сейм шли десятки списков — по национальному, профессиональному или региональному признаку. Тогда политика была живой и бурной, но и крайне раздробленной: сто депутатов умудрялись образовать двадцать пять фракций. Этот политический хаос в свое время Латвия уже переживала — до переворота 1934 года, когда премьер Карлис Улманис запретил партии и установил авторитарное правление. После советского периода однопартийной системы страна вновь выстраивала демократию с нуля — и, как отмечают эксперты, до сих пор не преодолела ее детские болезни, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на программу "Кейс".

Политолог Янис Икстенс считает, что нынешний конфликт вокруг Стамбульской конвенции стал отражением не случайной политической ошибки, а системного противостояния внутри общества. По его словам, кризис усугубился из-за слабости правительственной коалиции, которая с самого начала объединяла идеологически несовместимых партнеров.

Социолог Арнис Кактиньш, руководитель центра SKDS, называет происходящее частью общемировой тенденции. «Разделение общества не уникально для Латвии, — отмечает он. — Мы наблюдаем те же линии раскола, что и в западных странах: консерваторы против либералов, имущие против неимущих, горожане против провинции. Мы просто догоняем то, что происходит в других демократиях». 

Политолог Юрис Розенвалдс видит проблему глубже — в деградации политической элиты и слабости самой партийной структуры. «За последние десятилетия уровень политиков заметно снизился, — утверждает он. — Мы видим популизм, короткие политические горизонты, отсутствие стратегического мышления. Правительство делает громкие заявления, но не следует им на деле». Он добавляет, что в отличие от крупных европейских партий, у нас нет системы отбора и подготовки кадров. «В немецком Бундестаге депутат — это человек, который пятнадцать лет проработал на земле и известен в своем районе. У нас в списки нередко попадают просто популярные фигуры, не готовые к политической ответственности».

Все эти процессы напрямую связаны с тем, как жители оценивают политическую систему. По данным опросов, партиям доверяет лишь около 14% населения — один из самых низких показателей в Европе. Для сравнения: в других странах ЕС этот уровень держится в пределах 20–25%. Большинство латвийцев убеждены, что не могут влиять на решения власти, и все чаще дистанцируются от выборов и общественной жизни.

Пытаясь укрепить систему, государство увеличило финансирование партий. По инициативе президента Эгила Левитса ежегодная сумма поддержки достигла 6,6 миллиона евро. Однако политолог Ивета Кажока считает, что реформа не достигла цели. 

Сегодня Латвия имеет все признаки зрелой демократии — регулярные выборы, свободную прессу и политическое разнообразие. Но, как отмечают эксперты, сама культура партийного участия остается незрелой. Партии не успевают меняться вместе с обществом, а общество не верит, что способно их контролировать. В результате политическая система, созданная для представительства граждан, все чаще воспринимается как механизм самосохранения тех, кто уже у власти.

Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?
Монеточке стало плохо на концерте в Риге: что случилось?

Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?
Непатриотично: почему на прилавках залёживаются латвийские фрукты?

Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными
Оставить без квартиры и денег: телефонные мошенники в Латвии становятся все более бесстыдными

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

