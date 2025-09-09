Клиническая смерть мотоциклиста, травмы троих медиков Скорой: подробности ДТП в Риге

Ближе к вечеру на перекрестке улиц Лиелвардес и Иерикю царила суматоха — там собрались четыре машины скорой медицинской помощи, несколько медиков и разбитый мотоцикл — в столкновении участвовал не только сам водитель мотоцикла, но и три медика скорой помощи, а также пациент, находившийся в тот момент в машине.

«Мы отреагировали на вызов в оперативном режиме. При проезде перекрёстка произошло столкновение с мотоциклистом. Незамедлительно были вызваны дополнительные бригады медиков, которые перенесли пострадавшего в автомобиль и доставили его в медицинское учреждение. Врачи осмотрели всех сотрудников NMPD, участвовавших в аварии, и все они с лёгкими травмами были доставлены в медицинское учреждение», — сообщает представитель NMPD Лаура Берзиня.

Вместе с двумя машинами скорой помощи на место происшествия выехала и бригада врачей-специалистов, поскольку состояние водителя мотоцикла уже нельзя было назвать критическим — была констатирована клиническая смерть, сердце мужчины остановилось, но врачи вернули его к жизни.

Реанимационные мероприятия прошли успешно, однако мотоциклист был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства столкновения и возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия.