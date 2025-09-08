Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Резекне приготовил «магнит для привлечения гостей»

Редакция PRESS 8 сентября, 2025

Для настроения 0 комментариев

11 сентября в красивейшем городе восточной Латвии пройдет значимое мероприятие для сферы индустрии гостиниц и SPA в странах Балтии.  Речь идет о презентации инвестиционного проекта современного гостиничного комплекса-SPA в Резекне,что автоматически поднимает город на более высокую ступень туристический потенциал этого города и всего латгальского края...

Резекне — сердце Латгалии: атмосферный город с древней историей, глубокими культурными традициями и местами, достойными посещения туристов со всего мира.

Как вечный Рим, Резекне расположен на семи холмах: здания разных эпох идеально вписаны в природный ландшафт невероятной красоты. Все здесь когда-то началось с поселения Розиттен и постройки орденского замка в 1285 году. Права города были получены Резекне в 1773 году...

В Резекне есть что показать гостям, чем развлечь и удивить. К услугам жителей и туристов — первый в Латвии акустический концертный зал Gors, а еще — признанная жемчужина современной архитектуры: центр для детей и молодежи Zeimuls.

А какие тут замечательные кафе и рестораны, очень рекомендую для посещения!

Между тем, Резекне — это место, где родилась мысль о Латвийском государстве. 26 и 27 апреля 1917 года в городском кинотеатре Diana состоялся Первый Латгальский конгресс, на котором было принято решение об объединении Латгалии с Курземе и Видземе в единое Латвийское государство. На этом месте установлен памятник, на котором высечены слова выдающегося государственного деятеля Латгалии Франциса ТРАСУНСА: «Власти принадлежит временное, справедливости — вечность».

Уникально деревянное здание Зеленой синагоги Резекне – старейшее из сохранившихся в странах Балтии. А в Латгальском культурно-историческом музее хранится самая большая в мире коллекция самобытной латгальской керамики...

Речка Резекне протекает через город, виляя с востока на запад, петляя вокруг центра города.

На территории Резекненского края находится 183(!) озера, среди которых — Разна, являющееся крупнейшим по объему воды, и Лубанас (82 кв. км), самое большое в Европе. Впрочем, в самом Резекне тоже есть озеро — Ковшу, которое привлекает рыбаков круглый год, а летом становится популярным местом отдыха местных жителей.

Резекне невозможно не полюбить, если ты хоть раз померял улицы города собственными ногами, уткнулся в красный кирпич намоленных древних строений, увидел белые костелы, православные храмы с золотыми куполами и старообрядческие церкви...

В Резекне дружно живут латгальцы и латыши (47,4%), русские (40,8%), а также поляки, белорусы, литовцы, евреи - без малого 30 000 человек.

Сегодня в зеленый и спокойный Резекне, который имеет современную инфраструктуру и очень симпатичные дизайнерские объекты, начинают слетаться талантливые и молодые люди из столицы, многие из которых работают в крупных латвийских и международных кампаниях. Сейчас в городе больше приезжих, что прибыли сюда насовсем, чем уезжающих отсюда, а это о многом говорит.

...Резекне (Розиттен, Резница, Режница и Режица), его древние шпили и современные строения — потрясающая смесь талантливого модерна и средневековой метафизики. Когда взберетесь на Замковую гору, то с одной стороны от вас будет окно в Средние века, с другой — в четыре последних столетия, и еще одно — просто портал в будущее.

Рассказывать о Резекне можно долго, благо есть что. Тем более что сегодня город явно переживает процесс возрождения...

Есть и силы, и желание, и потенциал!

По убеждению главы резекненского муниципалитета Александра Барташевича, высказанному им 3 сентября на встрече мэров латвийских муниципалитетов с министром финансов Арвилом Ашераденсом, именно сейчас у Резекне в частности и всей Латгалии в целом появился реальный шанс выйти из состояния хронической нестабильности и перейти в фазу устойчивого роста.

Руководитель туристического центра Резекне Елена Кияшко во время презентации нового городского SPA-отеля представит перспективы города как туристического направления. Она считает, что, несмотря на сложный геополитический и экономический фон, Резекне остается привлекательным как для местных путешественников, так и для гостей из соседних стран и дальнего зарубежья. Это подтверждают статистика и инвестиции в новые туристические объекты города и его окрестностей...

На презентацию гостиницы-SPA в Резекне, как нам сообщили в пресс-службе городской думы, были приглашены послы Польши, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Китая, Дании, Финляндии и дипломаты других посольств. А также — представители крупнейших гостиниц стран Балтии, предприниматели, девелоперы недвижимости, депутаты Сейма и главы самоуправлений.

Программой мероприятий в этот день также был предусмотрен осмотр SPA- центра.При его проектировании архитекторы (ARX arhitekti) уделили большое внимание не только внешнему виду и качеству здания, но и его максимальной функциональности, а также комфорту клиентов. Центр сможет предложить широкий спектр SPA-процедур — массаж, гидротерапию, услуги красоты, а также тренажерный зал и фитнес-студию. В зоне водной релаксации будут доступны внутренние и наружные бассейны с баром, сауны и паровые бани, джакузи и зоны отдыха.

Задача перед городом стоит понятная: комплекс нового Резекненского реабилитационного центра и гостиницы должен стать тем магнитом, который не только привлечет туристов из стран Балтии и Скандинавии, но и будет способствовать развитию и популяризации SPA-движения в Латгалии и Латвии, предлагая посетителям отвечающий самым высоким требованиям SPA-комплекс и создавая конкуренцию центрам отдыха в Балтийском регионе — Друскининкаю (Литва), Сааремаа (Эстония) и Юрмале...

Людмила ВЕВЕРЕ.

СПРАВКА. Общая стоимость строительства SPA-комплекса в Резекне составила 6,9 млн. евро, а автостоянки и подъездных дорог — еще 1,2 млн. Работы выполнены в рамках проекта REzeknes rekreAcijas centra izveide turisma attIstIbai (Nr. 5.6.2.0/19/I/021), поддержанного структурными фондами ЕС и профинансированного ERAF на сумму более 5 млн. евро...

 

 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

