Резекне приготовил «магнит для привлечения гостей»

Резекне — сердце Латгалии: атмосферный город с древней историей, глубокими культурными традициями и местами, достойными посещения туристов со всего мира.

Как вечный Рим, Резекне расположен на семи холмах: здания разных эпох идеально вписаны в природный ландшафт невероятной красоты. Все здесь когда-то началось с поселения Розиттен и постройки орденского замка в 1285 году. Права города были получены Резекне в 1773 году...

В Резекне есть что показать гостям, чем развлечь и удивить. К услугам жителей и туристов — первый в Латвии акустический концертный зал Gors, а еще — признанная жемчужина современной архитектуры: центр для детей и молодежи Zeimuls.

А какие тут замечательные кафе и рестораны, очень рекомендую для посещения!

Между тем, Резекне — это место, где родилась мысль о Латвийском государстве. 26 и 27 апреля 1917 года в городском кинотеатре Diana состоялся Первый Латгальский конгресс, на котором было принято решение об объединении Латгалии с Курземе и Видземе в единое Латвийское государство. На этом месте установлен памятник, на котором высечены слова выдающегося государственного деятеля Латгалии Франциса ТРАСУНСА: «Власти принадлежит временное, справедливости — вечность».

Уникально деревянное здание Зеленой синагоги Резекне – старейшее из сохранившихся в странах Балтии. А в Латгальском культурно-историческом музее хранится самая большая в мире коллекция самобытной латгальской керамики...

Речка Резекне протекает через город, виляя с востока на запад, петляя вокруг центра города.

На территории Резекненского края находится 183(!) озера, среди которых — Разна, являющееся крупнейшим по объему воды, и Лубанас (82 кв. км), самое большое в Европе. Впрочем, в самом Резекне тоже есть озеро — Ковшу, которое привлекает рыбаков круглый год, а летом становится популярным местом отдыха местных жителей.

Резекне невозможно не полюбить, если ты хоть раз померял улицы города собственными ногами, уткнулся в красный кирпич намоленных древних строений, увидел белые костелы, православные храмы с золотыми куполами и старообрядческие церкви...

В Резекне дружно живут латгальцы и латыши (47,4%), русские (40,8%), а также поляки, белорусы, литовцы, евреи - без малого 30 000 человек.

Сегодня в зеленый и спокойный Резекне, который имеет современную инфраструктуру и очень симпатичные дизайнерские объекты, начинают слетаться талантливые и молодые люди из столицы, многие из которых работают в крупных латвийских и международных кампаниях. Сейчас в городе больше приезжих, что прибыли сюда насовсем, чем уезжающих отсюда, а это о многом говорит.

...Резекне (Розиттен, Резница, Режница и Режица), его древние шпили и современные строения — потрясающая смесь талантливого модерна и средневековой метафизики. Когда взберетесь на Замковую гору, то с одной стороны от вас будет окно в Средние века, с другой — в четыре последних столетия, и еще одно — просто портал в будущее.

Рассказывать о Резекне можно долго, благо есть что. Тем более что сегодня город явно переживает процесс возрождения...

Есть и силы, и желание, и потенциал!

По убеждению главы резекненского муниципалитета Александра Барташевича, высказанному им 3 сентября на встрече мэров латвийских муниципалитетов с министром финансов Арвилом Ашераденсом, именно сейчас у Резекне в частности и всей Латгалии в целом появился реальный шанс выйти из состояния хронической нестабильности и перейти в фазу устойчивого роста.

Руководитель туристического центра Резекне Елена Кияшко во время презентации нового городского SPA-отеля представит перспективы города как туристического направления. Она считает, что, несмотря на сложный геополитический и экономический фон, Резекне остается привлекательным как для местных путешественников, так и для гостей из соседних стран и дальнего зарубежья. Это подтверждают статистика и инвестиции в новые туристические объекты города и его окрестностей...

На презентацию гостиницы-SPA в Резекне, как нам сообщили в пресс-службе городской думы, были приглашены послы Польши, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Китая, Дании, Финляндии и дипломаты других посольств. А также — представители крупнейших гостиниц стран Балтии, предприниматели, девелоперы недвижимости, депутаты Сейма и главы самоуправлений.

Программой мероприятий в этот день также был предусмотрен осмотр SPA- центра.При его проектировании архитекторы (ARX arhitekti) уделили большое внимание не только внешнему виду и качеству здания, но и его максимальной функциональности, а также комфорту клиентов. Центр сможет предложить широкий спектр SPA-процедур — массаж, гидротерапию, услуги красоты, а также тренажерный зал и фитнес-студию. В зоне водной релаксации будут доступны внутренние и наружные бассейны с баром, сауны и паровые бани, джакузи и зоны отдыха.

Задача перед городом стоит понятная: комплекс нового Резекненского реабилитационного центра и гостиницы должен стать тем магнитом, который не только привлечет туристов из стран Балтии и Скандинавии, но и будет способствовать развитию и популяризации SPA-движения в Латгалии и Латвии, предлагая посетителям отвечающий самым высоким требованиям SPA-комплекс и создавая конкуренцию центрам отдыха в Балтийском регионе — Друскининкаю (Литва), Сааремаа (Эстония) и Юрмале...

Людмила ВЕВЕРЕ.

СПРАВКА. Общая стоимость строительства SPA-комплекса в Резекне составила 6,9 млн. евро, а автостоянки и подъездных дорог — еще 1,2 млн. Работы выполнены в рамках проекта REzeknes rekreAcijas centra izveide turisma attIstIbai (Nr. 5.6.2.0/19/I/021), поддержанного структурными фондами ЕС и профинансированного ERAF на сумму более 5 млн. евро...