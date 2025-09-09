Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупный бизнесмен найден обезглавленным в России

© Meduza.io 9 сентября, 2025 16:07

Выбор редакции 0 комментариев

В Калининградской области нашли обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей, сообщает meduza.io со ссылкой на россми. 

По словам собеседника агентств, тело нашли в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе.

«Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос», — сказал собеседник. 

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что погибшего зовут Алексей С., он руководил компанией «К-Поташ Сервис».

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что выясняют обстоятельства гибели местного жителя.

Компания «К-Поташ Сервис» была зарегистрирована в поселке Нивенское Калининградской области в 2013 году. Генеральным директором с 2022 года указан Алексей Синицын.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредители компании — нидерландская Vyrex B.V и кипрская Openlane LTD.

Компания с 2014 года реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и горно-обогатительного комбината. Против этого выступали жители поселка Нивенское, опасавшиеся экологических последствий.

В 2017 году в ситуацию вмешивался президент РФ Владимир Путин. После этого проект скорректировали — строительство горнодобывающего предприятия перенесли за пределы поселка. Согласно постановлению Арбитражного суда Калининградской области от октября 2022 года, у компании «тяжелое финансовое положение».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

