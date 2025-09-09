Крупный бизнесмен найден обезглавленным в России

По словам собеседника агентств, тело нашли в районе поселка Солнечное в Гурьевском округе.

«Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос», — сказал собеседник.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что погибшего зовут Алексей С., он руководил компанией «К-Поташ Сервис».

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что выясняют обстоятельства гибели местного жителя.

Компания «К-Поташ Сервис» была зарегистрирована в поселке Нивенское Калининградской области в 2013 году. Генеральным директором с 2022 года указан Алексей Синицын.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредители компании — нидерландская Vyrex B.V и кипрская Openlane LTD.

Компания с 2014 года реализует проект строительства рудника для добычи калийно-магниевых солей и горно-обогатительного комбината. Против этого выступали жители поселка Нивенское, опасавшиеся экологических последствий.

В 2017 году в ситуацию вмешивался президент РФ Владимир Путин. После этого проект скорректировали — строительство горнодобывающего предприятия перенесли за пределы поселка. Согласно постановлению Арбитражного суда Калининградской области от октября 2022 года, у компании «тяжелое финансовое положение».