После того, как на прошлой неделе c потолка на четвёртом этаже школы упали панели из огнестойкой штукатурки, руководство Екабпилсской средней школы № 2 провело совместное заседание с советом школы, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Школы была на реконструкции. И после ремонта это уже второй случай падения панелей с потолка.

Решено, что с завтрашнего дня, 10 сентября, ученики 5-8 и 10 классов будут учиться удалённо до 19 сентября или до тех пор, пока не смогут безопасно пользоваться зданием школы. В то же время ученики 1-4 классов и ученики, которым предстоит сдавать экзамены, а именно 9, 11 и 12 классов, будут учиться очно, в безопасных классах.

Самоуправление направило письмо в Государственное бюро строительного контроля с просьбой провести проверку помещений Екабпилсской 2-й средней школы. Планируется, что в четверг, 11 сентября, представители бюро прибудут на место и представят своё заключение.

Сообщается, что после падения пенопластовых плит в понедельник для учащихся Екабпилсской 2-й средней школы был организован спортивный день на открытом воздухе.