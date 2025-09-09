Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Екабпилской школе после ремонта упал потолок: детей отправили на удаленку (1)

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 18:47

ЧП и криминал 1 комментариев

Из-за падения панелей с потолка некоторые ученики Екабпилсской средней школы № 2 будут учиться удалённо до 19 сентября, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

После того, как на прошлой неделе c потолка на четвёртом этаже школы упали панели из огнестойкой штукатурки, руководство Екабпилсской средней школы № 2 провело совместное заседание с советом школы, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Школы была на реконструкции. И после ремонта это уже второй случай падения панелей с потолка. 

Решено, что с завтрашнего дня, 10 сентября, ученики 5-8 и 10 классов будут учиться удалённо до 19 сентября или до тех пор, пока не смогут безопасно пользоваться зданием школы. В то же время ученики 1-4 классов и ученики, которым предстоит сдавать экзамены, а именно 9, 11 и 12 классов, будут учиться очно, в безопасных классах.

Самоуправление направило письмо в Государственное бюро строительного контроля с просьбой провести проверку помещений Екабпилсской 2-й средней школы. Планируется, что в четверг, 11 сентября, представители бюро прибудут на место и представят своё заключение.

Сообщается, что после падения пенопластовых плит в понедельник для учащихся Екабпилсской 2-й средней школы был организован спортивный день на открытом воздухе.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

