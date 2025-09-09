Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нужен один ответственный: Ринкевич выступил с предложением

© LETA 9 сентября, 2025 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил установить в Латвии одного ответственного за избирательную политику. Об этом президент заявил на дискуссии об избирательной системе, состоявшейся во вторник в Рижском замке.

Президент напомнил, что вопрос о возможных изменениях в избирательной системе стал актуальным после последних муниципальных выборов. Он призвал к своевременному обсуждению реформы системы. Согласно передовой практике, это должно быть сделано как минимум за год до выборов.

Ринкевич добавил, что речь идет не о предстоящих в следующем году выборах в Сейм, а о 16-м Сейме, следующих местных выборах и выборах в Европейский парламент.

В качестве одного из вопросов президент Латвии выделил разделение обязанностей в организации выборов. В настоящее время Сейм, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и Министерство юстиции играют определенную роль, но, по его мнению, было бы полезно рассмотреть возможность назначения одного ответственного за избирательную политику.

Ринкевич отметил, что в обществе и политических кругах звучат предложения о переходе от пропорциональной избирательной системы к смешанной или мажоритарной. Он упомянул об идее увеличить число избирательных округов с пяти до большего количества, чтобы обеспечить лучшую пропорциональность, особенно в свете демографических изменений. Президент добавил, что вопрос о передаче голосов диаспоры Рижскому избирательному округу, который уже вызвал дискуссию в Сейме, остается открытым.

Президент Латвии также предложил обсудить вопрос о возрасте голосования для граждан. Он указал на фрагментированность законодательства, поскольку существует отдельный закон о выборах в Европарламент, Сейм и местные выборы, а также закон о ЦИК. Ринкевич предложил в качестве возможного решения разработать единый избирательный закон.

В дискуссии участвовали представители фракций Сейма, председатель ЦИК, эксперты в области конституционного права и политики.

