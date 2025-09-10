Три раза в месяц! В домах престарелых шокирующие нормы гигиены

Он пишет в X:

«Знаете ли вы, что в Латвии даже обитателей социальных учреждений, согласно нормативным актам, достаточно мыть в тёплой воде раз в десять дней? И неважно, зима или лето. Три раза в месяц! И, судя по письмам омбудсмена в учреждения, даже эту норму не всегда соблюдают».

В комментариях люди пишут:

«Если это не выполняется — очень плохо и так нельзя, даже если не хватает персонала. Но кожа пожилого человека настолько хрупкая, что в отдельных случаях мытьё с мылом раз в неделю может быть даже слишком частым. Поэтому усреднённая норма — раз в 10 дней — одобрена дерматологами. Конечно, не выполнять её — недопустимо».

На это Фредерик отвечает:

«Не бывает средней кожи. Не бывает среднего человека. В Руйене в частном доме престарелых моют чаще и заботливее. В Риге — в очень дорогом частном доме престарелых — ссылаются на минимальные требования. В США и Великобритании рекомендации — два раза в неделю. У нас ведь кожа не другая. Только мышление другое».

Комментатор отвечает:

«Я повторяю объяснение руководства пансионата. Я разговаривала также с двумя дерматологами — они согласны. Я не дерматолог и не соцработник. Я родственница пожилого человека и интересуюсь этим вопросом лично».

Другая женщина пишет:

«И что? Нормально. В Великобритании купают или душ принимают раз в неделю. Каждый день протирают влажной тряпочкой. Пациентов с деменцией уговорить пойти в душ можно только со скандалом, их моют ещё реже. Конечно, там нет таких “нормативных актов”».

Фредерик отвечает:

«1) Раз в неделю — это чаще, чем раз в 10 дней.

2) Нет, это не нормально.

3) Как часто вы сами моетесь?

4) У вас нет правильной информации о Великобритании, к слову. Возможно, это какой-то конкретный пансионат, где вы были/работали/знаете о таком случае!»

Женщина отвечает:

«1) У меня правильная информация о Великобритании.

2) Родственники имеют право сами приходить и мыть своего пожилого человека хоть утром, хоть вечером. Персонала столько, сколько есть.

3) Ежедневная гигиеническая обработка влажной губкой сверху и снизу вполне достаточна для пожилого малоподвижного человека, который не бегает по утрам кросс».