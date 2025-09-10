Три раза в месяц! В домах престарелых шокирующие нормы гигиены

Vai zinājāt, ka Latvijā pat sociālās arpūpes institūciju iemītniekus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, siltā ūdenī pietiek mazgāt reizi desmit dienās. Un vienalga ziema vai vasara. Trīs reizes mēnesī! Un, lasot Tiesībsarga vēstules institūcijām, pat to ne vienmēr izpilda.— Frederiks Ozols (@incaustum) September 9, 2025
Он пишет в X:
«Знаете ли вы, что в Латвии даже обитателей социальных учреждений, согласно нормативным актам, достаточно мыть в тёплой воде раз в десять дней? И неважно, зима или лето. Три раза в месяц! И, судя по письмам омбудсмена в учреждения, даже эту норму не всегда соблюдают».
В комментариях люди пишут:
«Если это не выполняется — очень плохо и так нельзя, даже если не хватает персонала. Но кожа пожилого человека настолько хрупкая, что в отдельных случаях мытьё с мылом раз в неделю может быть даже слишком частым. Поэтому усреднённая норма — раз в 10 дней — одобрена дерматологами. Конечно, не выполнять её — недопустимо».
На это Фредерик отвечает:
«Не бывает средней кожи. Не бывает среднего человека. В Руйене в частном доме престарелых моют чаще и заботливее. В Риге — в очень дорогом частном доме престарелых — ссылаются на минимальные требования. В США и Великобритании рекомендации — два раза в неделю. У нас ведь кожа не другая. Только мышление другое».
Комментатор отвечает:
«Я повторяю объяснение руководства пансионата. Я разговаривала также с двумя дерматологами — они согласны. Я не дерматолог и не соцработник. Я родственница пожилого человека и интересуюсь этим вопросом лично».
Другая женщина пишет:
«И что? Нормально. В Великобритании купают или душ принимают раз в неделю. Каждый день протирают влажной тряпочкой. Пациентов с деменцией уговорить пойти в душ можно только со скандалом, их моют ещё реже. Конечно, там нет таких “нормативных актов”».
Фредерик отвечает:
«1) Раз в неделю — это чаще, чем раз в 10 дней.
2) Нет, это не нормально.
3) Как часто вы сами моетесь?
4) У вас нет правильной информации о Великобритании, к слову. Возможно, это какой-то конкретный пансионат, где вы были/работали/знаете о таком случае!»
Женщина отвечает:
«1) У меня правильная информация о Великобритании.
2) Родственники имеют право сами приходить и мыть своего пожилого человека хоть утром, хоть вечером. Персонала столько, сколько есть.
3) Ежедневная гигиеническая обработка влажной губкой сверху и снизу вполне достаточна для пожилого малоподвижного человека, который не бегает по утрам кросс».