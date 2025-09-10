Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Три раза в месяц! В домах престарелых шокирующие нормы гигиены

Редакция PRESS 10 сентября, 2025 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

Уход за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями в специализированных учреждениях — болезненная тема, так как хорошо известно немало печальных историй. На этот раз своё мнение выразил журналист Фредерик Озолс, указав на правила гигиены, которые могут вызвать сильные эмоции у широкой общественности.

Он пишет в X:
«Знаете ли вы, что в Латвии даже обитателей социальных учреждений, согласно нормативным актам, достаточно мыть в тёплой воде раз в десять дней? И неважно, зима или лето. Три раза в месяц! И, судя по письмам омбудсмена в учреждения, даже эту норму не всегда соблюдают».

В комментариях люди пишут:
«Если это не выполняется — очень плохо и так нельзя, даже если не хватает персонала. Но кожа пожилого человека настолько хрупкая, что в отдельных случаях мытьё с мылом раз в неделю может быть даже слишком частым. Поэтому усреднённая норма — раз в 10 дней — одобрена дерматологами. Конечно, не выполнять её — недопустимо».

На это Фредерик отвечает:
«Не бывает средней кожи. Не бывает среднего человека. В Руйене в частном доме престарелых моют чаще и заботливее. В Риге — в очень дорогом частном доме престарелых — ссылаются на минимальные требования. В США и Великобритании рекомендации — два раза в неделю. У нас ведь кожа не другая. Только мышление другое».

Комментатор отвечает:
«Я повторяю объяснение руководства пансионата. Я разговаривала также с двумя дерматологами — они согласны. Я не дерматолог и не соцработник. Я родственница пожилого человека и интересуюсь этим вопросом лично».

Другая женщина пишет:
«И что? Нормально. В Великобритании купают или душ принимают раз в неделю. Каждый день протирают влажной тряпочкой. Пациентов с деменцией уговорить пойти в душ можно только со скандалом, их моют ещё реже. Конечно, там нет таких “нормативных актов”».

Фредерик отвечает:
«1) Раз в неделю — это чаще, чем раз в 10 дней.
2) Нет, это не нормально.
3) Как часто вы сами моетесь?
4) У вас нет правильной информации о Великобритании, к слову. Возможно, это какой-то конкретный пансионат, где вы были/работали/знаете о таком случае!»

Женщина отвечает:
«1) У меня правильная информация о Великобритании.
2) Родственники имеют право сами приходить и мыть своего пожилого человека хоть утром, хоть вечером. Персонала столько, сколько есть.
3) Ежедневная гигиеническая обработка влажной губкой сверху и снизу вполне достаточна для пожилого малоподвижного человека, который не бегает по утрам кросс».

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

