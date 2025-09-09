Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Российские пенсии: названы даты, когда люди получат деньги

© LETA 9 сентября, 2025 20:14

Новости Латвии 0 комментариев

Проживающие в Латвии российские пенсионеры получат российские пенсии сегодня и завтра, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Пенсии России за I, II и III кварталы 2025 года, то есть сразу за девять месяцев одной суммой, VSAA отправило на выплату 8 сентября. Это означает, что сегодня или завтра деньги поступят на счета пенсионеров.

VSAA осуществляет выплаты российских пенсий тем лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в области социальной защиты. Среди получателей есть как граждане России, так и граждане Латвии и других стран.

Как ранее сообщалось, VSAA получило от Пенсионного и социального страхового фонда России обновленные списки получателей, проживающих в Латвии, — всего 9400 человек. Согласно этим спискам, выплаты должны быть произведены до 10 сентября.

Для российских пенсий применён курс Центрального банка России на 22 августа — 93,50490 рубля за евро. Общая сумма выплат составит 12 995 587 евро, уточнили в VSAA.

Напомним, что Россия задержала выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии за полный период. Министерство благосостояния (LM), МИД и VSAA вели переговоры с российской стороной с 14 марта 2025 года, включая официальный запрос МИД о причинах задержки.

Россия объясняла задержку санкциями, однако Министерство благосостояния подчёркивало, что никаких практических препятствий для получения переводов в Латвии нет, а социальные выплаты под санкции не подпадают.

В IV квартале прошлого года через VSAA российские пенсии были выплачены 9700 пенсионерам на сумму около 3,5 млн евро.

Тем временем социальную помощь пенсионерам, которые не получали пенсий, оказывали самоуправления. Например, в Риге, по данным агентства LETA, со ссылкой на Рижскую думу, на это могло уходить около 30 000 евро в месяц.

В среднем один пенсионер получал пособия в размере 250 евро. Таким пенсионерам присваивался статус малоимущего или малообеспеченного, предоставлялось пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторым — и пособие на медицинскую помощь.

VSAA выплачивает пенсии РФ жителям Латвии на основании договора о сотрудничестве в сфере социальной защиты между Латвией и Россией, который действует с 19 января 2011 года.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

