Российские пенсии: названы даты, когда люди получат деньги

Пенсии России за I, II и III кварталы 2025 года, то есть сразу за девять месяцев одной суммой, VSAA отправило на выплату 8 сентября. Это означает, что сегодня или завтра деньги поступят на счета пенсионеров.

VSAA осуществляет выплаты российских пенсий тем лицам, проживающим в Латвии, которым они назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в области социальной защиты. Среди получателей есть как граждане России, так и граждане Латвии и других стран.

Как ранее сообщалось, VSAA получило от Пенсионного и социального страхового фонда России обновленные списки получателей, проживающих в Латвии, — всего 9400 человек. Согласно этим спискам, выплаты должны быть произведены до 10 сентября.

Для российских пенсий применён курс Центрального банка России на 22 августа — 93,50490 рубля за евро. Общая сумма выплат составит 12 995 587 евро, уточнили в VSAA.

Напомним, что Россия задержала выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии за полный период. Министерство благосостояния (LM), МИД и VSAA вели переговоры с российской стороной с 14 марта 2025 года, включая официальный запрос МИД о причинах задержки.

Россия объясняла задержку санкциями, однако Министерство благосостояния подчёркивало, что никаких практических препятствий для получения переводов в Латвии нет, а социальные выплаты под санкции не подпадают.

В IV квартале прошлого года через VSAA российские пенсии были выплачены 9700 пенсионерам на сумму около 3,5 млн евро.

Тем временем социальную помощь пенсионерам, которые не получали пенсий, оказывали самоуправления. Например, в Риге, по данным агентства LETA, со ссылкой на Рижскую думу, на это могло уходить около 30 000 евро в месяц.

В среднем один пенсионер получал пособия в размере 250 евро. Таким пенсионерам присваивался статус малоимущего или малообеспеченного, предоставлялось пособие для обеспечения гарантированного минимального уровня, жилищное пособие, а некоторым — и пособие на медицинскую помощь.

VSAA выплачивает пенсии РФ жителям Латвии на основании договора о сотрудничестве в сфере социальной защиты между Латвией и Россией, который действует с 19 января 2011 года.