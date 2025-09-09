«Я хочу сказать огромное спасибо моей учительнице географии Дайге Межзиле, которая сейчас работает в Улброкской средней школе - этот ученик выучил все флаги», — гордо сказал Двинскис в прямом эфире, указывая на себя.

Ошениекс же написал о своей досадной ошибке в Твиттере/X: «Да, мне стыдно, и я признаю свою ошибку! Скажу лишь, что у меня травма, связанная с этой графикой, потому что иногда графические дизайнеры в спешке путают флаги, и сегодня утром у меня было ощущение, что что-то пошло не так. Прямая трансляция, попытка быстро сложить в голове баскетбольные дуэли, и всё летит к чертям! Бывает».

Он не смог определить флаги Греции и Словении.