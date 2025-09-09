Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Некому учить: из 13-ой школы к приходу Буровой уволилось 20 человек

9 сентября, 2025

TV3

В понедельник, 8 сентября, Инна Бурова приступила к работе в должности директора Рижской средней школы № 13. Её назначение на руководящую должность ранее сопровождалось скандалом, связанным как с конкурсом, так и с вопросом о том, не была ли эта должность получена благодаря влиянию её отца, политика Олега Бурова (ЧСР). Новый учебный год в школе начался и с серьёзного испытания: массово поувольнялись учителя, сообщает TV3.

В Рижской средней школе № 13 произошел массовый уход сотрудников. Известно, что не менее 10 учителей написали заявления об увольнении. И еще семь человек - работники администрации и технические сотрудники.

Инна Бурова должна была быть назначена директором Рижской средней школы № 13 в прошлом году, но из-за возражений, высказанных коллективом школы, самоуправление начало проверку проведения конкурса, и процесс затянулся. Нарушений в ходе отбора не выявлено, поэтому Бурова была назначена директором средней школы № 13 голосованием совета незадолго до начала нового учебного года.

Заместитель директора школы, которая ранее не скрывала своих возражений против кандидатуры Буровой, считая, что руководителем школы должна стать исполняющая обязанности директора на тот момент Иева Маргарита Озола, рассказала, что в общей сложности на сегодняшний день уволились почти 20 коллег, и она считает, что это напрямую связано с новым директором.

"После голосования в Рижской думе, после 20-го числа, начался уход учителей. И я могу подтвердить, что учителей или педагогического состава осталось 17 человек, поскольку среди них есть и заместители директоров, в том числе по экономической работе, и один лаборант, отвечавший за IT-технологии", - рассказала заместитель директора Инара Уке.

Сама Бурова, сославшись на свой первый рабочий день в должности директора, в понедельник не была готова комментировать ситуацию в школе.

«Сегодня мой первый день в новой должности. Сначала мне нужно разобраться в ситуации и причинах ухода. Думаю, через несколько дней я буду готова прокомментировать», — сказала Бурова.

На данный момент преподавание по некоторым предметам в школе затруднено. В том числе по латышскому языку, который особенно важен в этой школе, которая до недавнего времени была так называемой русской.

«Мы не можем проводить все уроки, сейчас в классах средней школы, в классах, где готовятся к экзаменам, нет учителей латышского и английского языков, но будем надеяться, что новый директор найдёт их как можно скорее, потому что это жизненно необходимо», — говорит Уке.

Департамент образования Рижской думы также в курсе ситуации в средней школе № 13. Самоуправление пока не бьёт тревогу по поводу происходящего, отмечая, что у многих ушедших учителей была небольшая нагрузка, поэтому их обязанности удалось передать другим учителям. Однако в самоуправлении признают, что откладывать поиск учителей невозможно.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

