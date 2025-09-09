Некому учить: из 13-ой школы к приходу Буровой уволилось 20 человек

В Рижской средней школе № 13 произошел массовый уход сотрудников. Известно, что не менее 10 учителей написали заявления об увольнении. И еще семь человек - работники администрации и технические сотрудники.

Инна Бурова должна была быть назначена директором Рижской средней школы № 13 в прошлом году, но из-за возражений, высказанных коллективом школы, самоуправление начало проверку проведения конкурса, и процесс затянулся. Нарушений в ходе отбора не выявлено, поэтому Бурова была назначена директором средней школы № 13 голосованием совета незадолго до начала нового учебного года.

Заместитель директора школы, которая ранее не скрывала своих возражений против кандидатуры Буровой, считая, что руководителем школы должна стать исполняющая обязанности директора на тот момент Иева Маргарита Озола, рассказала, что в общей сложности на сегодняшний день уволились почти 20 коллег, и она считает, что это напрямую связано с новым директором.

"После голосования в Рижской думе, после 20-го числа, начался уход учителей. И я могу подтвердить, что учителей или педагогического состава осталось 17 человек, поскольку среди них есть и заместители директоров, в том числе по экономической работе, и один лаборант, отвечавший за IT-технологии", - рассказала заместитель директора Инара Уке.

Сама Бурова, сославшись на свой первый рабочий день в должности директора, в понедельник не была готова комментировать ситуацию в школе.

«Сегодня мой первый день в новой должности. Сначала мне нужно разобраться в ситуации и причинах ухода. Думаю, через несколько дней я буду готова прокомментировать», — сказала Бурова.

На данный момент преподавание по некоторым предметам в школе затруднено. В том числе по латышскому языку, который особенно важен в этой школе, которая до недавнего времени была так называемой русской.

«Мы не можем проводить все уроки, сейчас в классах средней школы, в классах, где готовятся к экзаменам, нет учителей латышского и английского языков, но будем надеяться, что новый директор найдёт их как можно скорее, потому что это жизненно необходимо», — говорит Уке.

Департамент образования Рижской думы также в курсе ситуации в средней школе № 13. Самоуправление пока не бьёт тревогу по поводу происходящего, отмечая, что у многих ушедших учителей была небольшая нагрузка, поэтому их обязанности удалось передать другим учителям. Однако в самоуправлении признают, что откладывать поиск учителей невозможно.