Если гражданин Латвии не знает государственного языка Латвии, то обстоятельства получения им гражданства подлежат обоснованным сомнениям (на государственном уровне).»

«Языковую проверку должны пройти также те граждане Латвии, которые не говорят по латышски. И принять решение о лишении гражданства. Ибо действительно непонятно, почему еще используется русский язык, если у нас большая часть жителей граждане ЛР», - пишет Ядвига Нейланде.

«Надо еще выяснить, где они получили гражданство Латвии, если не знают государственного языка. Один инвалид сказал, что ен понимает по латышски. Я ему говорю: «Удостоверение действительно только при предъявлении удостоверяющего личность документа». Он показывает латвийскую ID карту. Откуда у него гражданство?» - делится наблюдением Юрис Сталажс.

А вот как эту идею прокомментировал политический обозреватель Сандрис Точс:

"А молодых латышей, которые сейчас разговаривают между собой на английском, тоже будем наказывать? Разговаривающих на английском на улице и в спортзале? Или это направлено только против русских и русского языка, а не против урду или английского?

Многие смеются над этим, но это не смешно. Если единственным смыслом существования государства остался язык, то призывы Ланги "укрепить" его с помощью полиции являются логичным результатом.

Я хочу жить в свободной стране, а не в диктатуре. В свободной стране свободный человек может говорить на любом языке. Государственный язык – это язык общения с государственными учреждениями.

Существование языка определяется существованием народа. Если будут латыши, которые хотят свободно говорить на латышском языке, то будет и латышский язык. Если латыши в Латвии останутся в меньшинстве, то латышский язык не спасет его навязывание силой русским, украинцам, пакистанцам, индийцам и туркам.

К сожалению, демографические тенденции пугают, и чтобы скрыть это, националисты дают ложную надежду, что латышский язык можно будет спасти с помощью полиции. Но это будет невозможно, если латыши вымрут".